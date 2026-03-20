Aplazada la huelga de recogida de residuos en Llucmajor hasta el próximo jueves

La empresa FCC y UGT Servicios Públicos han alcanzado un acuerdo para aplazar nuevamente la huelga en el servicio de recogida de residuos de Llucmajor, que queda pospuesta hasta el jueves 26 de marzo a las 22.00 horas, con el fin de continuar con las negociaciones para solucionar el conflicto laboral.

Como ha detallado el sindicato en una nota, el acuerdo se ha cerrado en una reunión celebrada con la participación de representantes del Ayuntamiento de Llucmajor.

Ambas partes han fijado un nuevo encuentro el mismo día 26 al mediodía con la intención de suscribir un acuerdo "satisfactorio" que permita desconvocar definitivamente los paros.

Para UGT, la viabilidad de un entendimiento definitivo sigue condicionada a los trámites administrativos entre el consistorio y la empresa concesionaria, especialmente en lo relativo a la continuidad de la aplicación del acuerdo económico alcanzado hace dos años.

El sindicato ha reiterado también la necesidad de modificar el actual modelo de licitaciones fragmentadas en Baleares, al considerar que provoca conflictos laborales recurrentes en los distintos municipios.

Por ello, ha planteado la creación de un consorcio o una empresa que agrupe los servicios para garantizar una mejora estructural de las condiciones laborales y del propio servicio.

El consistorio aprobó este jueves el nuevo pliego para la gestión integral de residuos del municipio, un contrato tildado de "estratégico" por 53 millones de euros y una duración de ocho años.

El ayuntamiento precisó que este nuevo contrato permitiría modernizar y adaptar el servicio a las necesidades reales del municipio.