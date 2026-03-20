La ampliación de la recogida puerta a puerta en Marratxí afectará a 700 viviendas

El Ayuntamiento de Marratxí ampliará el sistema de recogida selectiva puerta a puerta con una nueva fase que se extenderá a las zonas de Son Ramonell, el polígono de Marratxí y Marratxinet. Esta ampliación, que afecta a cerca de 700 viviendas, se ha iniciado con reuniones informativas dirigidas a los vecinos para explicar el funcionamiento del servicio, resolver dudas y hacer entrega del material necesario.

Las sesiones comenzaron el pasado 11 de marzo en Son Ramonell, donde los residentes ya han recibido la información, los cubos y las bolsas para la separación de residuos. En esta zona, el servicio de recogida selectiva se pondrá en marcha el próximo 23 de marzo, consolidando así el despliegue progresivo del sistema en el municipio.

En el polígono industrial, la recogida selectiva comenzará el lunes 30. Por su parte, en Marratxinet, el Ayuntamiento ya ha mantenido encuentros informativos en semanas anteriores con el objetivo de adaptar el servicio a las particularidades del núcleo. En esta zona se habilitará un área de aportación común donde los vecinos podrán depositar sus residuos, ya que la configuración urbana solo permite el acceso del camión hasta este punto.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacado la evolución positiva del sistema en el municipio y la implicación ciudadana: “Estamos manteniendo unos niveles de reciclaje que superan el 80%, lo que demuestra que los vecinos están comprometidos con este modelo. Con la incorporación de nuevas zonas, esperamos seguir en esta línea y consolidar un Marratxí más limpio y sostenible”.

Por su parte, el concejal de Marratxí 21, Juan Antonio Estarellas, ha subrayado la importancia del acompañamiento e información a los vecinos durante el proceso de implantación: “Las reuniones son clave para garantizar que todos los residentes conozcan el sistema, dispongan del material necesario y puedan resolver cualquier duda antes de su puesta en marcha”.

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"Esta ampliación se enmarca en el despliegue progresivo del sistema de recogida puerta a puerta en todo el municipio, una estrategia que ya ha demostrado su eficacia en fases anteriores en zonas como Es Caülls, Es Figueral-Can Farineta, Sa Vinya de Son Verí y Son Verí, sentando las bases para su extensión al conjunto de Marratxí", explica el Consistorio. El objetivo es el de reducir el volumen de residuos no reciclables y dar cumplimiento a los compromisos autonómicos y europeos en materia de sostenibilidad.