La residencia de mayores de Alcúdia contará con 40 plazas tras la reforma

La antigua residencia de mayores de Alcúdia será reformada y contará con 40 plazas. La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado este jueves en Alcúdia el proyecto de reforma de la residencia municipal para convertirla en un nuevo recurso destinado a personas mayores dependientes. Al acto han asistido el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez; el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears, Alejandro Mora; y la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares.

El proyecto prevé la adaptación integral del edificio situado en el carrer de Formentera, 5, con el objetivo de "recuperar este equipamiento para reforzar la red pública de atención a la dependencia en el municipio y en el conjunto de la comarca", explica el Govern.

La nueva residencia contará con un total de 40 plazas y una inversión prevista de 6,2 millones de euros. El inicio de las obras está previsto para el año 2026 y su finalización para 2030.

El edificio se reorganizará para adaptarse a las necesidades actuales de atención sociosanitaria. La planta sótano acogerá los servicios generales del equipamiento, mientras que en la planta baja se ubicarán los servicios comunes. Las plantas primera y segunda estarán destinadas a las habitaciones y a las salas de estar para los residentes.

"Con esta actuación se recupera un equipamiento existente para ponerlo al servicio de las personas mayores dependientes, incorporando espacios adaptados y una organización pensada para mejorar la calidad de la atención y el bienestar de los usuarios", apunta la Conselleria.

La consellera ha destacado que «seguimos desplegando infraestructuras en diferentes municipios de Mallorca para acercar los recursos a las personas y permitir que puedan permanecer en su entorno cuando necesitan apoyo».

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Este proyecto forma parte del Plan de infraestructuras sociosanitarias del Govern de las Illes Balears, integrado dentro del programa estratégico Illes en Transformació. El plan prevé la creación o adaptación de 18 infraestructuras en todo el archipiélago, con 693 plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros, con el objetivo de ampliar y modernizar los servicios públicos de atención a la dependencia.