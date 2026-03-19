La recogida de residuos puerta a puerta se empezará a aplicar en Andratx a partir de abril

La recogida de residuos puerta a puerta llega a Andratx. La implantación del nuevo sistema se hará por fases, empezando el mes que viene en Camp de Mar, Sant Elm y s’Arracó. A partir de mayo, se implantará en Andratx vila y en el Port. La alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP) ha destacado que, con este cambio, el municipio será "más limpio y sostenible", permitiendo aumentar las tasas de reciclaje.

El Ayuntamiento ya lleva semanas realizando una campaña informativa para dar a conocer el nuevo sistema de recogida de residuos, que sustituirá progresivamente a los contenedores tradicionales en distintas zonas del municipio.

Este modelo establece un calendario semanal de recogida por fracciones (orgánica, envases, papel-cartón y rebuig), lo que obligará a los vecinos a separar correctamente los residuos en origen. En esas reuniones por núcleos de población, se explica el funcionamiento del servicio, los días de recogida y el uso adecuado de los distintos recipientes.

Camp de Mar y Sant Elm

Durante estos días ha habido sesiones informativas en Camp de Mar, Sant Elm y s’Arracó. Asimismo, se ha convocado a los vecinos de Sa Coma y Son Curt, y próximamente a los de Andratx Vila.

Además, se ha abierto una Oficina Ambiental en el municipio, ubicada en la calle Reverendo Maties Flexas de Andratx, para ofrecer información y atención a aquellos vecinos que no puedan asistir a las reuniones. Asimismo, en los diferentes núcleos de población, las oficinas de turismo ofrecerán este servicio un día a la semana.

La puesta en marcha del servicio está prevista para el 13 de abril en los núcleos de Camp de Mar, Sant Elm y s’Arracó. Un mes después, el sistema se implantará en Andratx Vila y el Port d’Andratx. Todas las acciones se coordinan desde el departamento municipal de Medio Ambiente que dirige el regidor Antoni Nicolau.

El Ayuntamiento subraya, entre los principales objetivos del proyecto, el aumento de las tasas de reciclaje, la reducción de residuos impropios y la mejora de la eficiencia del servicio. Asimismo, se busca "fomentar la corresponsabilidad vecinal y avanzar hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

La alcaldesa Gonzalvo destacó que “este sistema supone un paso decisivo hacia un municipio más limpio y sostenible, en el que la implicación de los vecinos será clave para mejorar los resultados de reciclaje”. "Desde el Ayuntamiento estamos haciendo un importante esfuerzo para acompañar a la ciudadanía en esta transición y facilitar su adaptación al nuevo servicio”, manifestó.