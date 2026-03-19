Llucmajor aprueba un contrato de basuras de 53 millones, que implanta el puerta a puerta y contenedores con tarjeta

El Ayuntamiento de Llucmajor aprobó inicialmente este jueves los pliegos del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, un servicio valorado en más de 53 millones de euros y con una duración prevista de ocho años.

Con el contrato, que aún debe ser licitado, el gobierno municipal conservador presidido por la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) quiere solucionar de una vez la crisis de las basuras que sufre desde hace meses el municipio, con multitud de quejas vecinales, polémicas políticas y amagos de huelga por parte de los trabajadores de la actual compañía concesionaria.

El nuevo modelo introduce cambios sustanciales en el sistema de recogida, entre las que sobresalen la implantación del puerta a puerta en urbanizaciones y el uso de contenedores con apertura mediante tarjeta en puntos del municipio como s'Arenal y otras zonas residenciales. En estos lugares, los contenedores funcionarán mediante llave o tarjeta, lo que limitará su utilización a los usuarios registrados.

La aprobación inicial se formalizó este jueves en un pleno extraordinario, gracias a los votos a favor de la mayoría conservadora y a la abstención de MÉS per Llucmajor, que justificó su posición por “responsabilidad” ante la situación actual de suciedad en las calles, aunque alertó de importantes riesgos en la implantación del nuevo sistema.

En un comunicado posterior, el portavoz ecosoberanista, Oriol Gómez, criticó la falta de consenso político en un contrato que “hipoteca el municipio” durante ocho años y alertó de posibles problemas operativos y jurídicos. Entre ellos, mencionó el riesgo de acumulación de residuos en zonas turísticas con contenedores cerrados, dudas sobre la protección de datos o la viabilidad de implantar de forma simultánea el puerta a puerta.

Asimismo, MÉS denunció la falta de información a la ciudadanía sobre los cambios previstos y el calendario de implantación. “Si no se explica bien, el colapso de quejas será histórico”, avisó Gómez, quien reclamó una campaña informativa inmediata antes de la entrada en funcionamiento del sistema.

Llibertat Llucmajor

También desde la oposición, el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, vaticinó problemas en la prestación del servicio. Así, en un escrito publicado en sus redes sociales, consideró que el puerta a puerta en urbanizaciones puede derivar en acumulación de bolsas en la vía pública y cuestionó la eficacia de los contenedores con acceso restringido, especialmente en zonas con alta presencia de turistas.

Gaffar criticó la reducción de frecuencias y la ausencia de refuerzos en verano, lo que, a su juicio, hará que el servicio sea “insuficiente durante todo el año”. Además, acusó al equipo de gobierno de no responder a las dudas planteadas por la oposición durante la tramitación del expediente.

El pliego del nuevo contrato se ha aprobado el día antes de la nueva negociación entre los trabajadores y la actual compañía concesionaria en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib) para evitar una huelga indefinida a partir del próximo lunes, día 23 de marzo.

Para el próximo miércoles, 25 de marzo, se ha convocado el pleno ordinario mensual, a las 19 horas, una cita a la que está previsto que acudan vecinos diconformes con la gestión de los residuos del municipio.