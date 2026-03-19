El Govern pretendía entregar las llaves de las VPO de Santa Margalida hace once meses

El Govern tenía previsto entregar en abril de 2025, hace ahora once meses, las llaves de las viviendas de protección oficial de la promoción de Santa Margalida destinada al alquiler cuyos adjudicatarios han expresado su malestar por el retraso acumulado en la entrega de los inmuebles, tal y como ha publicado este diario.

Así lo aseguró la exconsellera de de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, Marta Vidal Crespo (sustituida por José Luis Mateo en julio de 2024) al responder una pregunta formulada en marzo de 2024 por el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa sobre el estado de ejecución de la promoción de viviendas oficiales en Santa Margalida, si bien la pregunta se refería al proyecto para la construcción de 25 VPO que finalmente quedaron reducidas a 10 viviendas iniciadas en la anterior legislatura por iniciativa del pacto progresista que gobernaba la comunidad autónoma.

El diputado ecosoberanista preguntó al actual Govern del PP si se mantendría el calendario previsto para la entrega de las llaves, que en un principio se había programado para el mes de enero de 2025, tal y como apareció plasmado en el documento de traspaso del Govern 2019-2023.

La exconsellera Vidal respondió que la primera piedra de la promoción se colocó en marzo de 2023 y admitió que, a pesar de que la obra se ejecutaba “de forma correcta”, se preveía un “retraso en el plazo de finalización inicial a causa del retraso en el suministro de los refuerzos metálicos de los muros de carga”. Por este motivo, “la fecha prevista para entregar las llaves es abril de 2025”, aseguró la extitular del departamento.

No obstante, casi un año después, las llaves de las 10 viviendas de Santa Margalida siguen sin entregar a sus adjudicatarios, molestos porque algunos de ellos deben pagar alquileres mucho más elevados de los que deberán abonar cuando residan en la vivienda protegida. Fuentes del Ibavi explicaron este martes que la entrega se llevará a cabo en unas semanas, posiblemente este mismo mes.

Por su parte, el PSOE de Santa Margalida explica que el pasado noviembre presentó una moción para “tramitar con urgencia la adjudicación de las viviendas del Ibavi” porque “ya había retrasos evidentes y familias esperando una solución”.

Los socialistas recuerdan que el alcalde Martí Torres (PP) dijo que “todo estaba en marcha”, pero cuatro meses después “la realidad es otra: viviendas acabadas, adjudicatarios esperando y llaves que no llegan”. Por ello, el PSOE insta al Govern a “poner menos excusas y dar más soluciones” y a “poner fecha ya a la entrega de llaves”. Finalmente, ironizan sobre la agenda de la presidenta Marga Prohens, que “con tanto viaje igual no ha encontrado ningún agujero para venir a Santa Margalida” y la del alcalde Torres, que también ejerce de senador.

Moción del partido de Joan Monjo

Por otra parte, Convergència per santa Margalida, el partido del exalcalde Joan Monjo, presentará una moción en el próximo pleno para instar al Govern a “adjudicar con carácter de urgencia a personas residentes en el municipio” las viviendas oficiales de Santa Margalida, “con preferencia para las empadronadas con anterioridad al 1 de enero de 2017”, si bien las viviendas de la promoción de 10 VPO ya han sido adjudicadas, aunque no han sido entregadas a los beneficiarios.

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Además, la propuesta de Monjo también insta al equipo de gobierno del cual forma parte su partido a “iniciar el expediente de licitación, vía permuta o cualquier otra fórmula jurídica adecuada, del inmueble ubicado en la calle Joan Monjo March, número 33, de Santa Margalida, con la finalidad de promover su desarrollo” y a impulsar la venta de dos solares ubicados en el sector 14 de Can Picafort para que puedan destinarse a la construcción de viviendas “a precio limitado o asequible”. Por último, también propone elaborar una “estrategia municipal de vivienda” para aumentar la oferta de viviendas accesibles.