Exigen a la alcaldesa de Alcúdia que convoque la reunión informativa sobre el cable

La plataforma ciudadana ANACA ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Alcúdia que "cumpla sin más dilaciones el compromiso adquirido en el pleno del pasado 12 de marzo y convoque de manera inmediata la presentación pública del informe elaborado por el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA)".

La entidad recuerda que la convocatoria aún no se ha producido, "mientras el procedimiento administrativo continúa avanzando y el plazo para la presentación de alegaciones se aproxima". Según ANACA, esta situación "impide que la ciudadanía pueda acceder a la información necesaria y participar en condiciones reales en un proceso que afecta directamente al territorio y a la población".

Por otra parte, ANACA "considera especialmente preocupante que, si bien recientemente se ha publicado el informe del ingeniero municipal, sigan sin haberse facilitado otros informes técnicos relevantes" en la web municipal, como los dictámenes correspondientes a las áreas de Medio Ambiente y Arquitectura Municipal, así como el documento completo que sustenta las afirmaciones contenidas en el escrito remitido a la Delegación del Gobierno.

En este contexto, ANACA se pregunta "si se están garantizando realmente las condiciones de igualdad y transparencia en el proceso de alegaciones", ya que esta falta de acceso contrasta con el hecho de que "dichos informes ya son citados en documentación oficial del proyecto, incluyendo la respuesta de Red Eléctrica a las alegaciones de ANACA, firmada el 9 de febrero, lo que indica que dicha compañía disponía de esta información con anterioridad". Esta situación "evidencia una asimetría en el acceso a la información que compromete la igualdad de condiciones en el proceso de alegaciones", añade la entidad vecinal.

En algunos casos, "la diferencia en el acceso a la documentación entre Red Eléctrica y la ciudadanía supera las cinco semanas, lo que agrava la situación de desigualdad en el proceso".

ANACA señala que el informe técnico municipal recientemente publicado "introduce un cambio relevante respecto a informes anteriores, que fueron desfavorables al proyecto en noviembre y diciembre de 2024, así como en el informe conjunto de febrero de 2025". Así, explica que el nuevo informe concluye que, si bien la solución propuesta no es la mejor y sigue afectando a zonas urbanas y a viviendas, puede considerarse aceptable en términos generales.

La plataforma considera que este "cambio de criterio" no ha sido explicado de forma clara, especialmente teniendo en cuenta que "el propio informe no identifica esta alternativa como la más adecuada desde el punto de vista técnico".

Al mismo tiempo, la plataforma remarca que el estudio del Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) "no concluye que la alternativa sea la de menor impacto ambiental, ni constituye un aval en ese sentido. Por el contrario, el propio estudio identifica limitaciones metodológicas relevantes en la evaluación realizada —entre ellas imprecisiones en la cartografía empleada y una antigüedad superior a dos años— que refuerzan la necesidad de su revisión conforme a las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica".

Por otra parte, Unides Podem también ha reclamado públicamente al Ayuntamiento que incluya toda la documentación disponible en la web municipal y que se seleccione una fecha para la reunión abierta acordada en el pleno de la pasada semana a raíz de una moción presentada por esta formación.

Este partido lamenta que después del citado pleno, la alcaldesa Fina Linares (PP) declaró que su trabajo había concluido aportando al Ministerio el informe encargado a CBBA que cuestiona el proyecto oficial porque ve más factible la entrada del cable por la bahía de Alcúdia que por la de Pollença.

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"Esta actitud que sigue buscando la confusión de la ciudadanía es el motivo por elcual pedimos que se cumpla lo acordado en el pleno", añade la regidora Maria Ramos.