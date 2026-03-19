Denuncian el peligro de hundimiento del escenario del teatro Victoria de Sóller

La formación política Seny i Sentit ha alertado sobre el preocupante estado de conservación en el que se encuentra el Teatre Victòria de Sóller, denunciando la precariedad de la estructura del escenario. La regidora Llucia Pizà ha presentado una serie de fotografías que evidencian el deterioro del entablado de madera, el cual presenta un aspecto antiguo, desgastado y con visibles fisuras por las que se ven los camerinos que están debajo. La gravedad de la situación ha obligado a los propios usuarios a intervenir de forma provisional, instalando puntales desde los camerinos inferiores para sostener la estructura y realizando diversos remiendos para evitar un posible desprendimiento de las maderas que forman el suelo del escenario.

Estado del escenario. / Joan Mora

Durante el último pleno municipal, Pizà calificó la situación de "peligrosa", recordando que el teatro es un espacio de alta concurrencia que alberga numerosas actividades lúdicas y culturales. Por ello, la concejal exigió al Ayuntamiento de Sóller una actuación urgente que asegure la zona y elimine cualquier riesgo para las personas que utilizan las instalaciones.

Ante esta denuncia, la regidora de Cultura, Antònia Frau (PP), respondió señalando que ya se han ejecutado algunas mejoras en materia de seguridad, como la instalación de extintores y nueva señalización interior.

Revisión

No obstante, respecto al estado específico del escenario, Frau informó de que la estructura será analizada próximamente por los servicios técnicos municipales para emitir un dictamen oficial. Mientras se evalúa el riesgo del entarimado, el consistorio ha anunciado que la prioridad inmediata en los próximos meses será la renovación total de la instalación eléctrica del edificio para adaptarla al código técnico actual. Esta intervención forma parte de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con la Parroquia para mejorar un espacio que, a día de hoy, mantiene en un estado de preocupación a los colectivos culturales de Sóller.