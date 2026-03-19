Un centenar de trabajadores municipales de Santa Margalida protesta frente al Ayuntamiento

Aproximadamente un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Santa Margalida se ha concentrado este jueves a mediodía frente al Consistorio para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y exigir a los partidos políticos, reunidos en comisión informativa previa al pleno de la próxima semana, que desbloqueen la aprobación de la Relación de Lugares de Trabajo (RLT), pendiente desde hace años.

La protesta, que incluía un parón parcial, marca el inicio de un calendario de movilizaciones con el que funcionarios y personal laboral quieren presionar a los grupos con representación en el pleno para que dejen a un lado sus diferencias políticas y cumplan los compromisos adquiridos con la plantilla municipal. Los trabajadores llevaban pancartas reivindicativas y han hecho sonar pitos para llamar la atención de los políticos reunidos en el interior del Consistorio.

La comisión informativa no ha servido para acercar posturas en relación a la RLT, aunque será el pleno el órgano que decidirá si finalmente se aprueba después de que en una pasada sesión plenaria no prosperase por la falta de acuerdo de los dos socios de gobierno, PP y Convergència, y la negativa del PSOE, que esta semana ha presentado su propia propuesta sin que por ahora haya sido aceptada por el equipo de gobierno.

Los trabajadores denuncian que llevan “muchos años” percibiendo salarios “muy por debajo” de la media de los ayuntamientos mallorquines de características similares, sin que en las últimas dos décadas se haya logrado aprobar ni una RLT ni la carrera profesional, de la que sí disponen la mayoría de empleados públicos de Baleares. Tampoco cuentan, aseguran, con complementos salariales que permitan equiparar sus retribuciones a las de otras administraciones.

La situación ha generado un profundo malestar entre la plantilla, especialmente tras el fracaso en el pleno de la aprobación de la RLT que había sido consensuada en la mesa negociadora y que contemplaba un incremento significativo del complemento específico para la mayoría de trabajadores.

“Pedimos que dejen las discrepancias políticas a un lado y se pongan de acuerdo para aprobar esta mejora retributiva”, reclaman los trabajadores, que advierten de que su “paciencia se está agotando”. Según explican, la desmotivación creciente ya está afectando a la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento.

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Además de la aprobación de la RLT y su correspondiente dotación presupuestaria, los trabajadores también exigen el pago del complemento de asistencia acordado previamente. Este plus, destinado a premiar a quienes registran menos bajas laborales, se encuentra actualmente paralizado tras informes encargados por el equipo de gobierno que advierten de posibles problemas legales.