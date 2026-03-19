Algaida detecta una alta demanda de vivienda protegida en alquiler social en el municipio

El Ayuntamiento de Algaida ha constatado una elevada demanda de vivienda protegida en alquiler social tras analizar los resultados de una encuesta municipal en la que el 69,6 % de los participantes afirma estar interesado en este tipo de vivienda.

Como ha detallado el consistorio en una nota, se trata de un porcentaje que asciende al 84,4 % si se incluyen quienes se muestran indecisos.

El estudio, basado en 135 respuestas, refleja que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones sociales en Algaida, Pina y Randa.

De acuerdo con el Ayuntamiento, cerca del 70 % de los encuestados no dispone de vivienda en propiedad, con un 35,6 % en régimen de alquiler y un 34,1 % que reside con familiares.

Entre los principales obstáculos identificados figuran los elevados precios de compra, los alquileres inasequibles, la escasez de oferta y la desproporción entre ingresos y coste de la vivienda.

Vulnerabilidad

Los encuestados también se refieren a situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la inestabilidad laboral o las dificultades de acceso al crédito. El informe apunta además a la necesidad de promover viviendas de dos y tres dormitorios, adaptadas a unidades de convivencia reducidas, y a la incorporación de criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y calidad constructiva.