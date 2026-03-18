El TIB tendrá 14 nuevos autobuses en Mallorca, con más capacidad y conectores para cargar el móvil

Con más capacidad, más respetuosos con el medio ambiente y con tecnologías de última generación como pantallas interiores de información al usuario y conectores para cargar el móvil. Éstas son algunas de las características más destacadas de los 14 nuevos autobuses que se han incorporado a la flota de la red interurbana del TIB de Mallorca. Está previsto que empiecen a circular por las carreteras de la isla el próximo 27 de marzo, principalmente en líneas que conectan con el Llevant, el Nord y el Ponent.

El acto de presentación se ha realizado este miércoles en el recinto de Son Moix, con la presencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; la gerente del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, y representantes de las empresas concesionarias del servicio (Sagalés-Caldentey, Moventis y Grupo Ruiz).

El Ejecutivo autonómico explicó que las nuevas unidades son autobuses articulados de mayor capacidad que funcionan con gas natural comprimido (GNC), lo que contribuye, destacó, "a la reducción de C02 y gases contaminantes".

De los 14 vehículos que se incorporan este mes, hay 13 autobuses articulados de 18 metros y uno de 15 metros, y todos han sido fabricados por Scania con carrocería de Castrosua. De estas nuevas unidades, ocho son de piso alto y cuentan con 75 asientos; las otras cuatro son de piso semibajo, tres con 57 plazas y una con 50 asientos, según informó el Govern. El vehículo de 15 metros tiene capacidad para 53 pasajeros sentados.

Última generación

Las nuevas unidades incorporan pantallas interiores de información al usuario y conectores USB para cargar dispositivos móviles. Además, disponen de elevadores o doble rampa eléctrica y manual para facilitar el acceso de sillas de ruedas y cochecitos de niños.

Interior de uno de los nuevos autobuses / CAIB

Igualmente, cuentan con tres cámaras de seguridad con videograbación, así como con cámaras inteligentes y sensores de visión que alertan al chófer y previenen colisiones con otros vehículos. Además, tienen un sistema que controla el nivel de alcoholemia del conductor y que no permite arrancar el bus si este está por encima de los niveles permitidos. El conductor, por su parte, está protegido con mamparas de seguridad antivandálica.

Hasta 26 nuevos vehículos

El conseller Mateo detalló que, además de estos 14 autobuses, este año se prevé la llegada de 12 nuevas unidades más. Este refuerzo supone un incremento del 7 % en la flota del TIB en dos años, hasta contar con 266 vehículos, según destacó el Ejecutivo, que recordó que, con la modificación de las concesiones, se ha aumentado el presupuesto total en cerca de 150 millones de euros (de 436 a 580 millones) en el periodo 2024-2030.