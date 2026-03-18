La restauración de posidonia en Pollença logra hasta un 93% de supervivencia seis años después

El proyecto del bosque de posidonia en Pollença está dando unos resultados positivos. Redeia y el Insituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC) han presentado este miércoles en Esporles los resultados de la restauración de dos hectáreas de posidonia en la bahía de Pollença. Los datos del informe final reflejan que la tasa de supervivencia de los ejemplares recuperados alcanza hasta el 93% seis años después de la plantación.

Foto de familia antes de la presentación de los resultados del proyecto en el Imedea. / Redeia

Cabe recordar que entre marzo de 2018 y febrero de 2020, Red Eléctrica y el Imedea transplantaron 12.800 fragmentos de rizoma de posidonia en la bahía de Pollença junto a la conselleria de Agricultura y al Aeródromo Militar de Pollença. Para ello, utilizaron una técnica innovadora que incluye fases de recolección de haces foliares procedentes de la fragmentación natural por la dinámica marina, la preparación de los ejemplares y el plantado que fue efectuado por buceadores mediante el anclaje de cada fragmento de rizoma en el fondo marino. Todo ello después se ha monitorizado y la zona se ha delimitado con boyas de protección.

Los expertos han explicado que se ha hecho un seguimiento anual del desarrollo de los fragmentos de rizomas trasplantados. Según los datos aportados en la presentación, el tamaño medio se mantiene similar al que tenían en el momento del trasplante, con una ligera tendencia a la baja que se frena a los cinco años de plantado, si bien algunas unidades han aumentado su tamaño hasta un 32%. Los datos evidencian el ritmo de crecimiento lento de la posidonia y, por tanto, de la recuperación de las praderas, lo que, a su vez, corrobora la necesidad de priorizar las iniciativas de conservación de esta especie.

Jorge Terrados, durante la presentación de los resultados. / R.F.

En la presentación de los resultados, el científico del Imedea, Jorge Terrados, ha destacado que el plantado de posidonia es viable técnicamente y puede tener éxito. “Somos optimistas, confiamos en que nuestra plantación siga creciendo en las próximas décadas”, ha asegurado aunque ha matizado que “la recuperación es muy lenta”. “No nos sorprende, además la recuperación del funcionamiento del ecosistema también va ser lenta”, ha añadido. El objetivo de la restauración es recuperar la estructura de la posidonia, su funcionamiento ecológico y los servicios ecosistémicos asociados. Por su parte, la directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, Laura Quintana, ha destacado que “los resultados del proyecto de Bosque Marino de Redeia en Pollença son muy esperanzadores".

Cabe recordar que este proyecto de recuperación de posidonia en Pollença surgió a raíz de los trabajos para la interconexión entre Ibiza y Mallorca y, posteriormente, fue el origen de la plataforma Bosque Marino de Redeia, cuya finalidad es impulsar la conservación y la restauración de ecosistemas marinos con metodologías que tengan base científica, así como promover la educación y la divulgación ambiental. En la actualidad, Bosque Marino cuenta con varios proyectos centrados en diferentes hábitats marinos, además de la posidonia en el Mediterráneo, como en las gorgonias en el Atlántico y, próximamente, en las macroalgas.

Un momento de la presentación de los resultados del proyecto de Bosque Marino de Pollença. / R.F.

Guía práctica

Durante el acto, la investigadora del Imedea, Inés Castejón, ha sido la encargada de presentar una nueva edición de la ‘Guía de plantado de posidonia’, que recoge la técnica científica de plantación utilizada, con el objetivo de compartirla con la sociedad para que sea replicada por otras entidades. La guía incluye la experiencia adquirida en estos años, contribuyendo así a la recuperación y conservación de este hábitat único y de alto valor ecológico.

Jorge Terrados ha explicado que el éxito obtenido en Pollença ha permitido extrapolar la técnica a otros lugares de Baleares como es el caso de Menorca donde se ha aplicado en Cala en Bosch, en la bahía de Fornells y en Cala Blanca.