Red Eléctrica defiende que la entrada del cable eléctrico por sa Ferradura afecta menos a la posidonia

El delegado de Red Eléctrica en Baleares, Eduardo Maynau, ha asegurado este miércoles que la entrada del segundo cable eléctrico con la península por sa Ferradura es la opción "indubitadamente de menor impacto ambiental sobre el hábitat de interés comunitario europeo Posidonia Oceánica".

Maynau ha explicado que para cualquier proyecto de interconexión eléctrica submarina Red Eléctrica realiza "estudios muy detallados por un tercero independiente" de elementos geofísicos, geotécnicos, de batimetría, de pesca y navegación, y "caracteriza el lecho marino y todos los hábitats marinos con carácter previo a proponer una alternativa de aterraje de un determinado cable submarino".

En el caso concreto del segundo Península-Baleares, el Penbal 2, por el norte de Mallorca, "se han analizado hasta 13 alternativas de aterraje, desde es Cap de Formentor hasta Son Serra de Marina", ha explicado en declaraciones a Efe, después de la presentación de los resultados del proyecto 'Bosque marino de Pollença' del Imedea y Redeia.

El responsable de Red Eléctrica ha recalcado que el que propone la compañía por sa Ferradura "es indubitadamente el de menor impacto ambiental sobre el hábitat de interés comunitario europeo Posidonia Oceánica", algo que "también lo acredita también el estudio del Centre Balear de Biología Aplicada (CBBA).

"Tiene otras externalidades porque el trazado terrestre es más largo, se van a generar mas molestias por las obras, pero es responsabilidad de Red Eléctrica, y por cumplimiento normativo, proponer la que es indubitadamente la alternativa de menor impacto ambiental sobre un hábitat de interés comunitario europeo como es la posidonia oceánica", ha subrayado.

Sobre las críticas vecinales, en la segunda fase de exposición pública del nuevo trazado terrestre del proyecto Penbal 2, entre otras las de la plataforma ciudadana Anaca, considera que no tienen por qué retrasar el proyecto.

Trámite

Maynau ha respondido que ese trámite "sigue vivo" y que se han recibido ya "prácticamente todas las alegaciones de los grupos de interés que participan en la información pública" y del Ayuntamiento de Alcúdia, que ha emitido "un informe favorable en lo que le compete".

El delegado de Red Eléctrica en Baleares ha asegurado que "multitud de entidades ecologistas" han informado favorablemente al proyecto. "Pro también han demandado y han exigido que mejore y se enriquezca en otros aspectos que estamos analizando ya como en materia de protección de cetáceos y de especies como la nacra", ha precisado.

Maynau considera que la fase de información pública "avanza a buen ritmo y al ritmo que toda para enriquecer el proyecto y no debería suponer un retraso muy sustantivo".