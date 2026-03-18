Nace la organización Fora Vila en Marxa para visibilizar el mundo rural de Balears
La entidad empresarial ha sido fundada por un colectivo de agricultores, ganaderos, silvicultores, agroindustriales, propietarios de fincas, de explotaciones agrícolas y agroturismos
La Associació Fora Vila en Marxa ha comunicado que, desde el pasado mes de enero, ha iniciado su actividad como organización empresarial de carácter privado, "con la vocación de dar voz y visibilidad al mundo rural en Balears", según destaca la entidad.
La Associació Fora Vila en Marxa ha sido fundada por un colectivo de agricultores, ganaderos, silvicultores, agroindustriales, propietarios de fincas, de explotaciones agrícolas y agroturismos que "comparten una sensibilidad común hacia la protección de nuestro patrimonio rural", según informa la asociación, cuya gerente es Magdalena Mesquida.
"La nueva asociación está abierta a la participación plural y diversa de explotaciones agrarias, entidades, empresas y particulares que representan a todos los sectores que conforman la agricultura y el paisaje rural de Balears", informa, en un comunicado de prensa.
La asociación asegura que quiere trabajar "de forma conjunta con todos los actores públicos y privados". "El objetivo fundacional es conseguir que la voz de Fora Vila sea escuchada en la toma de decisiones que afectan a uno de los sectores estratégicos más importantes de nuestras islas", argumenta.
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