Malestar entre adjudicatarios de VPO en Santa Margalida por el "retraso" en la entrega de llaves

Adjudicatarios de viviendas de protección oficial que forman parte de una promoción del Ibavi en Santa Margalida han expresado su malestar por el "retraso" en la entrega de las llaves por parte de la administración autonómica con respecto a la fecha que les habían anunciado previamente y que apuntaba al pasado enero como el mes en el que se permitiría la ocupación definitiva de las viviendas, que ya están finalizadas.

La promoción incluye diez viviendas ubicadas en la calle de Pere Estelrich, número 22, de la localidad ‘margalidana’. Destinadas al régimen de alquiler, se construyeron en un solar de 491 metros cuadrados con un presupuesto de casi 1,9 millones de euros. Según información del Govern, la fecha de inicio fue en marzo de 2023 y la finalización se había programado para mayo del pasado año 2025. Las diez viviendas van acompañadas de otros tantos espacios polivalentes, diseñados con materiales de proximidad y criterios de bajo impacto ambiental.

Fuentes del grupo de adjudicatarios, que prefieren mantenerse en el anonimato, explican que el pasado mes de diciembre pagaron una franquicia de unos 400 euros y desde entonces tenían el compromiso de que a finales de enero se les entregarían las llaves para que pudieran disfrutar ya de las viviendas. Aseguran que el retraso en la entrega de las VPO está generando problemas a los adjudicatarios, porque se ven obligados a pagar alquileres más caros que los que tendrían que abonar en las viviendas de promoción pública, que por normativa no pueden superar el 30 por ciento de los salarios de los adjudicatarios, un porcentaje que en el mercado libre de alquiler es mucho más abultado.

Detalle del interior de una de las viviendas de Santa Margalida. / Arquitectura Viva

Por otra parte, el Ibavi assegura que las viviendas se entregarán a los adjudicatarios «en las próximas semanas» y niega que hubiera facilitado una fecha límite para la entrega de las llaves. Fuentes del instituto dependiente de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad añaden que es probable que se entreguen incluso dentro del presente mes de marzo y que actualmente se sigue trabajando en los últimos detalles de la promoción. «No había ninguna previsión de entrega de llaves en enero, porque todavía no tenían la calificación de VPO que deben tener estas viviendas ni estaban acabadas las obras», explican las fuentes consultadas.

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El Ibavi admite que se ha producido un «retraso» en las obras por los «problemas» que generó el proyecto, que es «heredado de la anterior legislatura». La expresidenta Francina Armengol colocó la primera piedra de la promoción en marzo de 2023, hace ahora tres años. Se trata de un proyecto «más experimental e innovador» que «en la práctica» ha generado más problemas de los habituales con las empresas constructoras.