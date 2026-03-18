Hoteleros de Peguera y Cala Fornells buscan a 370 trabajadores para el inicio de temporada turística
La II Feria de Empleo ha permitido a los demandantes participar en una búsqueda activa de empleo
Los hoteleros de Peguera y Cala Fornells han ofrecido este miércoles 370 empleos de cara al inicio de la temporada turística en Semana Santa, en la II Feria de Empleo de ambas zonas turísticas, organizada junto al Ayuntamiento de Calvià.
El Casal de Peguera ha acogido por segundo año este encuentro promovido por el Instituto de Formación y Ocupación de Calvià (IFOC) y la Asociación Hotelera de la zona para dinamizar el mercado laboral local, ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.
La jornada ha permitido a los demandantes participar en una búsqueda activa de empleo, facilitando el encuentro directo con los responsables de selección de 14 empresas del sector que representan a más de 25 establecimientos hoteleros.
Candidaturas
Los asistentes han tenido la oportunidad de presentar sus candidaturas para cubrir los más de 370 puestos de trabajo ofertados, contando con el asesoramiento previo del IFOC en la elaboración de currículums y la preparación de entrevistas.
Los hoteleros de Peguera y Cala Fornells, con 10.000 plazas turísticas, ultiman los preparativos para una inminente temporada turística para la que que muchos establecimientos han decidido adelantar su apertura, coincidiendo con la Semana Santa temprana de este año.
La feria de este miércoles es una de las jornadas de selección de personal para la temporada que el IFOC inició en febrero y que se prolongará hasta abril. En total, movilizará a más de 30 empresas y ofertará más de 730 oportunidades laborales en distintos perfiles del sector servicios y turístico en todo el municipio.
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