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Fornalutx avala la futura Ley de la Serra porque “da respuesta a los retos del territorio”

El alcalde remarca que la clave del éxito de esta legislación reside en su “capacidad para ofrecer herramientas reales que permitan a los residentes seguir viviendo y trabajando en la Serra”

Foto de familia tras la reunión.

Foto de familia tras la reunión. / Aj.

Joan Mora

Fornalutx

El Ayuntamiento de Fornalutx ha manifestado su apoyo a la propuesta de la Ley de la Serra de Tramuntana, tras una reunión mantenida entre el alcalde del municipio, Francisco Marroig, y diversos representantes del Consell de Mallorca.

El encuentro, que se celebró este martes y que contó con la participación del conseller de Presidència, Toni Fuster, el director insular de la Serra, Toni Solivellas, y el gerente del Consorcio, Lluís Vallcaneras, sirvió para analizar los puntos clave de la normativa en su actual periodo de exposición pública.

Durante la reunión, Marroig trasladó una valoración positiva del texto, subrayando que la futura ley afronta con problemáticas esenciales que condicionan el día a día de la zona, poniendo un foco especial en la necesidad de garantizar la supervivencia económica del territorio.

Para el primer edil de Fornalutx, la clave del éxito de esta legislación reside en su “capacidad para ofrecer herramientas reales que permitan a los residentes seguir viviendo y trabajando en la Serra”. Marroig también ha destacado que la viabilidad económica “no es solo un objetivo financiero, sino el pilar fundamental que permite el mantenimiento del patrimonio, el cuidado del paisaje y, en definitiva, la preservación de un campo vivo y activo”.

Según el alcalde, la propuesta legislativa acierta al generar nuevas posibilidades de actividad tanto para las explotaciones agrarias como para la puesta en valor de los elementos patrimoniales, con el objetivo de lograr un equilibrio necesario entre la dinamización económica y la protección del paisaje cultural.

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Finalmente, el alcalde ha reafirmado su compromiso de seguir colaborando estrechamente con el Consell de Mallorca durante el proceso de tramitación de la ley para asegurar que el texto definitivo responda con eficacia a los retos actuales de la comarca.

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