La finca de Son Moragues recibe el Escudo de Oro de la Cooperativa de Sóller

La emblemática finca de Son Moragues, ubicada en Valldemossa, será galardonada este año con el Escudo de Oro de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu. Este reconocimiento premia su labor en la recuperación del olivar de montaña, así como su firme apuesta por técnicas de conservación ecológica aplicadas tanto al cultivo como a la elaboración de su aceite de oliva.

Bajo la gestión de Joe Holles, la finca se ha consolidado como una aliada estratégica para la institución agraria de Sóller; de hecho, el impulso de los titulares de Son Moragues fue fundamental para que la instalación de la almazara ecológica de la cooperativa se convirtiera en una realidad. En este sentido, el presidente de la entidad, Miquel Gual, ha querido resaltar la trayectoria de recuperación de la propiedad valldemossina y ha elogiado el trabajo desempeñado por Holles para rehabilitar un espacio tan representativo de la agricultura de montaña en plena Serra de Tramuntana.

La entrega de la distinción tendrá lugar durante la recta final de la asamblea de socios programada para este viernes. En el marco de este encuentro, la cooperativa aprovechará también para presentar el libro titulado “El cultivo del olivo y la producción del aceite en el valle de Sóller”. Esta obra es un exhaustivo trabajo bibliográfico que cuenta con la firma de diversos especialistas agrícolas y ha sido coordinado por el historiador solleric Antoni Quetglas.

Miquel Gual. / Joan Mora