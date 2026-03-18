La finca de Son Moragues recibe el Escudo de Oro de la Cooperativa de Sóller
Este reconocimiento premia su labor en la recuperación del olivar de montaña, así como su firme apuesta por técnicas de conservación ecológica aplicadas tanto al cultivo como a la elaboración de su aceite de oliva
La emblemática finca de Son Moragues, ubicada en Valldemossa, será galardonada este año con el Escudo de Oro de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu. Este reconocimiento premia su labor en la recuperación del olivar de montaña, así como su firme apuesta por técnicas de conservación ecológica aplicadas tanto al cultivo como a la elaboración de su aceite de oliva.
Bajo la gestión de Joe Holles, la finca se ha consolidado como una aliada estratégica para la institución agraria de Sóller; de hecho, el impulso de los titulares de Son Moragues fue fundamental para que la instalación de la almazara ecológica de la cooperativa se convirtiera en una realidad. En este sentido, el presidente de la entidad, Miquel Gual, ha querido resaltar la trayectoria de recuperación de la propiedad valldemossina y ha elogiado el trabajo desempeñado por Holles para rehabilitar un espacio tan representativo de la agricultura de montaña en plena Serra de Tramuntana.
La entrega de la distinción tendrá lugar durante la recta final de la asamblea de socios programada para este viernes. En el marco de este encuentro, la cooperativa aprovechará también para presentar el libro titulado “El cultivo del olivo y la producción del aceite en el valle de Sóller”. Esta obra es un exhaustivo trabajo bibliográfico que cuenta con la firma de diversos especialistas agrícolas y ha sido coordinado por el historiador solleric Antoni Quetglas.
Miquel Gual concurrirá a un cuarto mandato en la cooperativa
La Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu de Sóller se prepara para celebrar su próxima asamblea general de socios el día 20 de este mes, una cita en la que se decidirá el futuro de la dirección de la entidad.
El actual presidente, Miquel Gual, ha confirmado que concurrirá a la reelección por cuarta vez consecutiva, tras un periodo de reflexión personal de varios meses en el que sopesó poner fin a sus doce años de mandato. Gual, que también lidera la cooperativa de segundo grado Camp Mallorquí y la empresa Font Mallorca, buscará renovar la confianza de los socios en una reunión que también servirá para renovar los cargos de tesorero y vocal primero.
Durante el encuentro, la junta directiva presentará el balance económico del ejercicio 2025, que arroja resultados negativos debido a una campaña marcada por la escasez en la producción de aceite y de mermeladas, factores que han provocado un descenso significativo en el volumen de ventas. A pesar de estos "números rojos", Gual detallará en su informe las importantes inversiones realizadas durante el último año para modernizar la infraestructura de la cooperativa, destacando la incorporación de una tercera línea de producción en la almazara y la adquisición de una nueva máquina para el calibrado de fruta.
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