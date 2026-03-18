Endesa y El Gas blindan el suministro eléctrico de Sóller y Fornalutx

Endesa ha finalizado los trabajos de renovación y adecuación de la línea de media tensión que atraviesa la Serra de Alfàbia y vuelve a unir la subestación de Gesa en Bunyola con la red de distribución de Sóller. Se trata de una infraestructura estratégica de la Serra de Tramuntana que permite recuperar la interconexión con el grupo El Gas, la histórica empresa encargada de la distribución eléctrica en los municipios de Sóller y Fornalutx.

Según ha informado la compañía en un comunicado, esta actuación permite que ambas localidades refuercen su nivel de interconexión y aumenten su robustez eléctrica ante posibles contingencias en la red.

La obra ha supuesto una inversión de 130.000 euros y ha incluido la renovación de 1,2 kilómetros de conductor aéreo de media tensión, así como la sustitución de seis apoyos antiguos. Cuatro de estos soportes se encuentran en zonas de acceso extremadamente complejo, lo que requirió la ayuda de un helicóptero para trasladar e instalar los elementos, superando así las dificultades propias de la orografía de la Serra de Tramuntana.

Paralelamente, Endesa ha instalado protección para la avifauna en 13 apoyos, reafirmando el compromiso de la compañía con la conservación de la biodiversidad en un entorno ambiental de alto valor.

Tiempos de interrupción

La renovación de la línea de Alfàbia contribuye a reforzar la red mallada, un elemento imprescindible para reducir los tiempos de interrupción en caso de incidencia y garantizar un suministro seguro y fiable. Esta robustez es esencial para el proceso de descarbonización y electrificación, que requiere infraestructuras resilientes y capaces de integrar nuevos usos eléctricos.

De esta manera, Sóller pasa a tener dos redes independientes para abastecerse de electricidad. Por un lado, se encuentra la red de alta tensión propia de El Gas a 66.000 voltios, que está conectada a la subestación de Bunyola. Ahora, además, contará con una segunda línea de refuerzo estratégico a 15.000 voltios, recuperando una línea que se activó por primera vez en 1964. Esta línea dejó de estar conectada con Sóller hace varias décadas y únicamente subministraba fluído al túnel de Sóller, el centro emisor de telecomunicaciones de la Serra de Alfàbia y algunos vecinos de la zona.