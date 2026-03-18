Custodia traicionada por abandono

La donación de bienes materiales con valor patrimonial a instituciones públicas suele tener como objetivo su salvaguarda y protección, aparte de ponerlos a disposición de la ciudadanía con ciertas garantías de respeto. Es una opción en forma de legado continuista que no siempre logra su buen fin como se ha demostrado, por desgracia, con en el llaüt Margarita II, en Andratx.

La aceptación municipal de la embarcación, realizada en 2017, ha acabado siendo una traición porque el «molesto» llaüt ha perecido deshecho presa de la carcoma. Pretenden lavar el caso con una multa del Consell, a la baja por pronto pago, que no es otra cosa que la reafirmación de lo mal que se han hecho las cosas y la certificación de que la catalogación proteccionista realizada en 2019 tenía más carcoma que el propio llaüt desguazado a las malas por el abandono. La sanción, que pagarán los ciudadanos por incompetencias de sus gobernantes inmediatos, no salda el daño, solo lo confirma y da fe de la pérdida.

Ni siquiera se establecen prevenciones para que cosas semejantes no vuelvan a ocurrir. El cruce de acusaciones entre ediles es un mal presagio de cara a futuras conservaciones del patrimonio. Falta reconocer los hechos y asumirlos de forma consecuente. La alcaldesa del PP, Estefanía Gonzalvo, rebaja lo ocurrido a la condición de «hecho desafortunado» y busca coraza propia dirigiendo sus dardos al equipo de gobierno anterior de Katia Ronarch. El PSOE pide la cabeza de los ediles de Servicios Generales y Patrimonio, Joan Forteza y Beatriz Casanova, pero aquí, lo único que ha quedado descabezado es un llaüt con valor patrimonial. En este asunto, nadie habla refiriéndose a causa propia en el ayuntamiento de Andratx. Todos señalan al adversario político en una actitud y modo de obrar que no transmite precisamente confianza.

En su informe sancionador, el Consell señala la falta conservación, la descoordinación interna y el desconocimiento como motivos de la deriva administrativa del llaüt. Una simple multa no basta como contrapeso de la pérdida irreparable.