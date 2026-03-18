Formación
Unas 20 entidades participarán en la III Fira de Formació de Inca
El Ayuntamiento espera la presencia de más de 2.200 personas en el evento que se llevará a cabo el 26 de marzo en el cuartel General Luque
La III Fira de Formació impulsada por el Ayuntamiento de Inca volverá a reunir una amplia oferta educativa con la participación de 20 centros y entidades, el próximo 26 de marzo en el Cuartel General Luque. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes y sus familias, las diferentes opciones formativas disponibles, destacando especialmente la formación profesional y los itinerarios educativos.
En concreto, participan 10 centros del municipio: CIFP Pau Casesnoves, IES Berenguer d'Anoia, CEPA Francesc de Borja Moll, ADEMA Escuela Universitaria, CC La Salle, POAP territorial, EOI Inca, Esment Inca, Dilo Idiomes y Centre de Formació Ajuntament d' Inca. A las propuestas de la capital del Raiguer se suman junto a otras procedentes de sa Pobla, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Sineu, Binissalem, Marratxí y Palma.
Durante la jornada, los centros participantes ofrecerán demostraciones de su oferta formativa, con el objetivo de dar a conocer las diferentes opciones educativas, especialmente en el ámbito de la formación profesional. Por otra parte, también se ofrecerá la conferencia 'Connecta't a l'FP: Camins i itineraris en un mar d'oportunitats', a cargo del equipo de orientación del POAP Territorial d'Inca.
De momento ya está confirmada la visita de alumnado de 19 centros, con una participación aproximada de más de 2.200 personas. La feria también está abierta al público en general, especialmente a jóvenes, familias y personas adultas interesadas en continuar su formación.
La feria tendrá lugar el día 26 de marzo, de las 9 a las 17 horas, en el patio de Armas del Cuartel General Luque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
- Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
- Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
- Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
- Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas
- “Los payeses dejarán de cultivar la tierra”: los cinco frentes que golpean al campo de Mallorca
- Biel Ferragut, alcalde de sa Pobla: “Nos gustaría que alguna empresa local comprara s’Esplet”