Sóller amplía la ORA por la Zona de Bajas Emisiones: estas son las calles afectadas

Sorpresa poco esperada para los sollerics. El Ayuntamiento de Sóller ha aprobado una modificación sustancial de las zonas de estacionamiento regulado en el municipio, que incluye la creación de nuevas plazas de ORA y la ampliación de las áreas de Zona de Aparcamiento Restringido (ZAR), destinadas exclusivamente a residentes.

El acuerdo, adoptado por la junta de gobierno local, se enmarca en los cambios estructurales derivados de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la reorganización del tráfico en diversas vías de la localidad. Con esta medida, el consistorio pretende adaptar la gestión del aparcamiento a la nueva realidad del tráfico en el municipio y por eso no solo ampliará las zonas para conductores residentes, sino que también ampliará el número de plazas de pago con la extensión de la ORA.

Nuevas zonas de pago

En lo que respecta a la ampliación de la ORA, la regulación afectará a numerosos puntos del núcleo urbano de doce calles de Sóller. Entre las nuevas zonas de pago se encuentran el carreró d’en Figa, así como las calles Pare Catany, Rei Jaume I, Guillem de Torrella, el Camí Vell de Palma y Germà Bianor. También se incorporan tramos de la calle Fortuny y el inicio del Camí de sa Figuera, además del aparcamiento del campo de futbol, que suma una veintena de plazas reguladas. Asimismo, espacios que hasta ahora eran exclusivos para residentes, como la calle Pere Serra o la plazoleta de la intersección entre 18 de Novembre y Adela Oliver Llinàs, pasarán a ser zonas de ORA.

Paralelamente, el Ayuntamiento reforzará la Zona de Aparcamiento Restringido (ZAR) para residentes, lo que se le conoce como zonas verdes, extendiéndola a diversos viales tanto de Sóller como del Puerto. Esta ampliación incluye el Camí de Son Pons, el Camí del Dragonar, la urbanización Sa Sínia, y calles como Isabel II, Ramon Llull o Cas Jurat, además de la avenida Juli Ramis y el aparcamiento del Camí de sa Figuera.

Finalmente, también se incluyen vías como Joan XXIII, la avenida d’Astúries o la calle de sa Mar, junto con otros puntos céntricos como la plaza del Mercat y las calles Bisbe Colom, Santa Teresa y Rullan i Mir.