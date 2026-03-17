Organizan un acto en Raixa en defensa de los caminos públicos: “Nos quieren cerrar la Serra”

Diversas entidades ecologistas y de defensa de los caminos públicos han organizado una concentración en defensa de este patrimonio colectivo que se celebrará el próximo domingo 22 de marzo en el aparcamiento de la finca pública de Raixa, a partir de las 10 horas.

Organizaciones como Gadma, el Lobby Bou de Palmanyola, la asociación de vecinos de Palmanyola, el Grup Excursionista de Mallorca (GEM), los Amics de la Vall de Coanegra o las secciones de Manacor y Pollença de la plataforma procamins oberts están detrás de esta jornada en defensa de los caminos públicos que este domingo llegará a su sexta edición.

El anteproyecto de la ley de la Serra de Tramuntana elaborado por el Consell de Mallorca, muy criticado por las entidades en defensa de los caminos públicos, es uno de los motivos por el cual las entidades organizadoras llaman a la movilización. ‘Ens volen tancar la Serra’ (‘nos quieren cerrar la Serra’) es el lema escogido por estas asociaciones para llamar la atención sobre esta problemática que, según las entidades convocantes, dificultará la práctica del excursionismo por la cordillera mallorquina porque “los señores de la Serra, con la colaboración del Consell de Mallorca, están preparando una ley para impedirnos pasar por la montaña”, denuncian en el cartel promocional de la concentración que desde hace unos días se ha viralizado en las redes sociales.

Y es que, tal y como han criticado en diversas ocasiones desde que el anteproyecto fue presentado por la institución insular, “con la nueva ley será prácticamente imposible caminar por la Serra”, un territorio por el que ya es “difícil” transitar porque ya hay “más de 50 caminos públicos cerrados por estos señores”.

Cartel promocional del acto reivindicativo del domingo en Raixa. / DM

Las entidades admiten que el 80 por ciento del territorio de la Serra de Tramuntana “está en manos privadas”, pero recuerdan que “muchos de los caminos que la atraviesan son públicos”. Por todo ello, instan a los ciudadanos y ciudadanas preocupados por esta cuestión a participar el domingo en la concentración de Raixa, “por nosotros y por las generaciones futuras”.

Las plataformas de defensa de los caminos públicos han alertado de que la futura ley de la Serra facilitará los desvíos de caminos por parte propietarios de grandes fincas porque está “hecha a medida” para favorecer “a los de siempre”, en referencia a los que usurpan caminos públicos. El Consell de Mallorca, por su parte, asegura que “en ningún caso” la ley contempla el desvío de senderos y que el texto establece un “marco favorable” para que las fincas puedan abrir al uso público “caminos completamente privados”.

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La finca de Raixa, escenario de la concentración del domingo, no se libra de las denuncias por cierre y desvío de caminos públicos. Desde hace años, colectivos de la zona reivindican la apertura del camino histórico de Passatemps que conecta Palmanyola con Raixa, actualmente cerrado por varias fincas privadas. Además, también se han denunciado casos de caminos públicos en el interior de la finca pública que han sido eliminados por los gestores del Consell. De hecho, hace varias semanas aparecieron pintadas contra Vox en un invernadero de Raixa por la gestión que el partido ultra hace en relación a los caminos públicos ubicados en el predio.