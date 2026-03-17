Més per Marratxí denuncia la presencia de un asesor de Vox en un taller feminista

Més per Marratxí ha denunciado públicamente lo que considera una situación “muy grave” ocurrida durante la celebración de un taller organizado por su grupo municipal en el espacio público de sa Refinadora. La actividad, titulada 'Traballar sense cremar-nos', estaba centrada en los cuidados y se enmarcaba en las reivindicaciones del 8M.

Según ha explicado la formación, al llegar al recinto se encontraron con la presencia de un asesor de Vox, partido que gobierna en Marratxí junto al PP. Según Més, este asesor abierto la sala y comunicó su intención de permanecer durante toda la actividad, algo que finalmente ocurrió. Ante esta situación, miembros de Més solicitaron explicaciones y, según aseguran, pudieron confirmar que la decisión había sido tomada por la concejala de Cultura del PP, que incluso se desplazó al lugar para ratificar que el asesor debía quedarse.

Desde Més per Marratxí subrayan que no existe ninguna normativa ni protocolo municipal que obligue a la presencia de asesores políticos en actividades organizadas por concejales en espacios públicos. En este sentido, consideran que la medida responde a una "voluntad de control" del contenido del taller.

La portavoz del grupo, Aina Amengual, ha calificado los hechos de “profundamente preocupantes” y ha cuestionado la decisión del equipo de gobierno. “Después de ocho años gestionando el patrimonio cultural de Marratxí, resulta difícil entender que ahora se nos envíe un asesor político a vigilarnos con la excusa de una exposición en la sala”, ha señalado.

Amengual ha ido más allá y ha advertido de las implicaciones que, a su juicio, puede tener este tipo de actuaciones. “Todo apunta a que lo que realmente se pretendía era fiscalizar el contenido de un taller vinculado al 8M. En otros lugares del Estado ya hemos visto intentos de censura de actividades feministas, y nos preocupa que estas actitudes empiecen a reproducirse también en Marratxí”, ha afirmado.

La formación también ha recordado su trayectoria al frente del área de Cultura y Cerámica durante los últimos ocho años, destacando iniciativas como las Bienales de Cerámica, los concursos Benet Mas o la Fira del Fang.

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Por todo ello, Més per Marratxí ha exigido explicaciones al equipo de gobierno municipal sobre los motivos que llevaron a ordenar la presencia del asesor durante toda la actividad. “Los espacios municipales deben ser lugares de libertad, cultura y debate democrático. Si se empiezan a supervisar actividades feministas con asesores políticos, lo que está en juego no es solo un taller, sino la libertad de expresión en los espacios públicos”, ha concluido la portavoz.