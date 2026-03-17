La IGP Sobrassada de Mallorca cierra 2025 con 5,6 millones de piezas comercializadas

La indicación geográfica protegida (IGP) Sobrassada de Mallorca ha cerrado 2025 con 5,6 millones de piezas y más de dos millones de kilos comercializados. El consejo regulador ha considerado que se tratan de "resultados reseñables por su estabilidad" y por la comercialización de tendencias de consumo que refuerzan su posicionamiento como producto de referencia.

A lo largo del año pasado, Baleares representó el 36,7% del mercado y creció un 3% frente a 2024, un dato que confirma el reconocimiento del producto en su mercado natural. El mercado en el resto de España siguió siendo el principal motor de ventas, con un 59,3% del total pero con una caída del 2,7%, un "descenso relativo" porque, en realidad la elaboración ha aumentado un 0,5%.

La IGP mantuvo su presencia internacional, con países como ventas con Francia, Alemania, Suiza, Lituania, Portugal, Andorra, además o el Reino Unido acaparando el 4% del total de las ventas.

Sin embargo, la entidad reguladora ha advertido de que la penetración en los mercados internacionales depende de más apoyo institucional a las variedades amparadas por la IGP, que deben competir con las grandes empresas.

Sobrassada más pequeña

Entre las tendencias más destacadas de 2025, el consejo regulador ha destacado el auge de los formatos pequeños, ya que las piezas de menor peso representaron el 50% de las ventas en número de piezas y las inferiores a 500 gramos concentraron más del 85% de la comercialización total.

En cuanto a las tipologías, la comercialización se repartió entre la Sobrassada de Mallorca IGP, con 1,9 millones de kilos (el 94% de las ventas), y la Sobrassada de Mallorca de Cerdo Negro IGP, con 116.543 kilos (6%).

"La IGP está avanzando en la dirección correcta, con un enfoque cada vez más sólido en conocimiento del producto, difusión de sus características y refuerzo de la trazabilidad, sin perder el vínculo con la elaboración tradicional y la sostenibilidad del territorio", ha indicado el presidente del consejo regulador, Andreu Palou.

La IGP Sobrassada de Mallorca, un organismo que vela por un producto de calidad, cuenta actualmente con 15 empresas elaboradoras y 24 explotaciones ganaderas inscritas. Sus funciones son el control del cumplimiento de los requisitos de producción, elaboración y curación de la sobrassada con la finalidad de mantener las características que la distinguen.