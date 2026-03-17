Denuncian que Llucmajor quiere aprobar el contrato de basuras "sin participación vecinal"

El Partido Vecinal Llibetat Llucmajor ha expresado su “profunda preocupación” ante la convocatoria de un pleno extraordinario por parte de la alcaldesa de Llucmajor para este jueves 19 de marzo a las 9 horas, con el objetivo de aprobar los pliegos del contrato del servicio de recogida de basuras, "el más importante del Ayuntamiento" y que marcará su funcionamiento del servicio durante cerca de una década a partir de 2027.

La formación vecinal considera “especialmente llamativo” que, pese a estar previsto un pleno ordinario el próximo 25 de marzo en horario de tarde —cuando, según señalan, se facilita una mayor asistencia ciudadana—, se haya optado por adelantar este debate clave a una sesión extraordinaria en horario matinal. A su juicio, esta decisión responde a una “clara voluntad de evitar la participación vecinal” en un asunto que afecta directamente al conjunto del municipio, en un contexto marcado por el malestar ciudadano ante la actual crisis de residuos.

En cuanto al contenido de los pliegos, la formación muestra un rechazo frontal al modelo planteado. Según denuncian, se trata de un servicio “claramente insuficiente”, basado en un sistema de recogida puerta a puerta en urbanizaciones que, con una flota mínima de camiones para cubrir más de 300 kilómetros de calles, provocará que los residuos permanezcan durante horas frente a las viviendas, generando problemas de salubridad e imagen.

El partido también advierte de que el modelo no se adapta a la realidad de grandes comunidades de vecinos en zonas como Puig de Ros, Sa Torre, Maioris, Las Palmeras o Son Verí, donde consideran “técnicamente inviable” la recogida puerta a puerta. En estos casos, señalan, se prevé la instalación de contenedores que podrían generar un “efecto llamada” y provocar acumulaciones de basura ante la falta de un servicio eficiente.

Otra de las críticas se centra en la implantación de contenedores con tarjeta inteligente, principalmente en s’Arenal. Llibertat Llucmajor sostiene que este sistema ya ha demostrado ser ineficaz en entornos turísticos, donde turistas, visitantes y propietarios no empadronados no pueden utilizarlos, lo que derivaría en la acumulación de residuos en su entorno. Además, lamentan que los pliegos no contemplen un refuerzo claro del servicio durante la temporada alta, cuando aumenta considerablemente la generación de residuos.

La formación denuncia también la “absoluta falta de consenso y diálogo” por parte del equipo de gobierno, asegurando que no se ha trabajado una solución conjunta con el resto de grupos municipales ni se ha informado a las asociaciones vecinales sobre los cambios previstos.

El portavoz del partido, Alexandro Gaffar, ha afirmado que el modelo propuesto “repite errores ya conocidos en otros municipios” y ha defendido que la solución pasa por “escuchar a los vecinos”, que reclaman más medios materiales y humanos, así como un aumento de las frecuencias de recogida.

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Por todo ello, este partido exige la retirada de los pliegos y la apertura de un proceso de diálogo con vecinos, asociaciones y el conjunto de la corporación municipal que permita diseñar un servicio “eficaz, consensuado y adaptado a las necesidades reales del municipio”. “No se puede decidir el futuro de la limpieza de Llucmajor a puerta cerrada”, concluyen desde la formación.