El Consell multa con 80.000 euros al Ayuntamiento de Andratx por la destrucción de un 'llaüt' histórico

El Consell de Mallorca ha impuesto una sanción de 80.000 euros al Ayuntamiento de Andratx por no haber evitado la destrucción del llaüt Margarita II, que estaba declarado como bien catalogado desde el año 2019 por parte de la institución insular. El PSOE ha exigido este martes la “destitución inmediata” de dos regidores, mientras que la alcaldesa ‘andritxola’, Estefanía Gonzalvo (PP), ha culpado al anterior equipo de gobierno progresista de la “falta de mantenimiento” del llaüt que ha causado su desaparición definitiva. El Ayuntamiento descarta recurrir la sanción y pagará la multa para beneficiarse de una rebaja del 40 por ciento que permite la normativa en el caso de que la entidad sancionada reconozca la responsabilidad. De este modo, según la institución municipal, “se evitará un mayor perjuicio económico a las arcas públicas”.

El Consell inició el expediente sancionador en junio de 2025, después de que a principios de ese mismo año saltara la polémica en el Ayuntamiento cuando la oposición formada por El Pi, PSOE y Més per Andratx denunció la “grave negligencia” del equipo de gobierno del PP por los daños irreversibles causados en la embarcación que se custodiaba en el exterior del almacén de la brigada municipal a la espera de su restauración.

El llaüt había sido ofrecido al Ayuntamiento por su propietario en 2017 porque quería desprenderse de él. La institución gobernada entonces por Katia Rouarch, de El Pi, aceptó la donación con el objetivo de rehabilitar la embarcación, aunque este trabajo no llegó a ejecutarse y el llaüt no se conservó con las condiciones adecuadas.

Estos partidos criticaron entonces la “decisión incomprensible” de ordenar la “retirada y destrucción” del llaüt Margarita II alegando que “molestaba” para limpiar el espacio. La alcaldesa Gonzalvo justificó la actuación municipal como un “hecho desafortunado” porque la barca “tenía carcoma y estaba podrida”, y añadió que al intentar la brigada moverla de sitio el llaüt “se partió”.

Este martes, una vez conocida la sanción firme impuesta por el Consell al Ayuntamiento por la desaparición del llaüt, se han vuelto a producir reproches mutuos. Así, los socialistas han exigido al destitución “inmediata” de los regidores Joan Forteza y Beatriz Casanova, titulares de Servicios Generales y Patrimonio, respectivamente, a quienes acusan de ordenar la destrucción del Margarita II, y ha criticado que la decisión de pagar la multa sin recurrir, a pesar de la rebaja, “implica un agravio económico significativo para las arcas públicas que deberán asumir todos los vecinos y vecinas de Andratx”.

El secretario general del PSOE ‘andritxol’, Enaitz Iñan, ha apuntado que el municipio afronta un “doble perjuicio: uno irrecuperable como es la pérdida de un bien patrimonial único, y otro económico que deberán asumir todos los contribuyentes”. Los socialistas recuerdan que en febrero de 2025 solicitaron un pleno extraordinario para reprobar a los dos regidores y ahora, con la sanción confirmada, considera que la continuidad de ambos ediles “es insostenible e incompatible con la responsabilidad institucional que exige la gestión del patrimonio y los recursos públicos”.

La alcaldesa culpa a los anteriores responsables políticos

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo explica que el expediente que ha desembocado en la sanción al Ayuntamiento “no responde a un hecho puntual, sino a años de falta de mantenimiento” y subraya que el informe del Consell “es claro” al afirmar que la pérdida del bien “se debe a la falta de conservación, a la descoordinación interna y al desconocimiento de la situación, circunstancias que se produjeron durante el anterior mandato y que evidencian su falta de gestión sobre este bien catalogado”.

Gonzalvo añade que el “origen” del problema se sitúa en “etapas anteriores” , concretamente a la falta de actuaciones “desde al menos el año 2017” y de un inventario iniciado en 2019 que “nunca se finalizó”. “Durante este periodo, con el PSOE en el gobierno, se permitió que la embarcación permaneciera abandonada, sin protección ni mantenimiento”, apunta la alcaldesa que accedió al primer sillón a raíz de una moción de censura que, en julio de 2022, desbancó al socialista Antoni Mir de la alcaldía.

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La alcaldesa defiende la actuación municipal que ha permitido “cerrar el expediente con el menor impacto posible para los vecinos” y califica de “incoherente” que la oposición haya exigido dimisiones después de “haber formado parte del gobierno que permitió esta situación”. “Este expediente retrata una etapa de pasividad, falta de control y ausencia total de gestión sobre un bien catalogado”, concluye la popular Estefanía Gonzalvo.