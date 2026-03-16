Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas

El GOB ha presentado una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural sobre la realización y difusión a través de las redes sociales de un salto base desde una zona de exclusión en la Serra de Tramuntana. Un salto base es un deporte extremo de alto riesgo que consiste en lanzarse al vacío desde puntos fijos, desde edificios hasta montañas, utilizando un paracaídas como único seguro de vida.

La denuncia de la entidad ecologista se fundamenta en un vídeo grabado por los infractores, en el que "se puede identificar el punto desde el que se salta, y también las caras tanto de la persona que salta como de las que lo recogen en barca cuando llega al mar", apunta el GOB. Igualmente aparece el nombre de la empresa implicada, dedicada a actividades de deporte y aventura en la naturaleza.

El GOB esplica que, según establece la Ley 5/2005, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), las áreas de exclusión son aquellas con mayor calidad biológica o que contengan los elementos bióticos o abióticos más frágiles, amenazados o representativos. Por otra parte, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana "fija que las actividades recreativas y deportivas de cualquier clase están prohibidas en las zonas de exclusión".

Así, la organización ecologista denuncia que el punto desde donde se produjo el salto está ubicado a muy poca distancia de uno de los escasos nidos activos de águila pescadora en la Serra de Tramuntana, una especie que precisamente en estos momentos está iniciando la reproducción y por tanto es especialmente vulnerable a las molestias. "El águila pescadora es una especie catalogada como vulnerable, y el año pasado sólo se localizaron 11 parejas en Mallorca", añade el GOB.

Asimismo, señala que "el auge de las actividades de deporte y aventura en el medio natural puede generar impactos negativos sobre la conservación y recuperación de especies amenazadas", por lo que reclama a la Conselleria un "mayor esfuerzo en su control".

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Desde el GOB se hace también un llamamiento a la ciudadanía, y especialmente a quienes practican deportes en la montaña y las empresas que organizan estas actividades, para que "se respete la normativa de los espacios naturales protegidos y las limitaciones de acceso a las zonas ambientalmente más delicadas".