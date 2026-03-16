Puerto Rico respalda el hermanamiento entre Lares y Sóller para reforzar sus vínculos históricos

El Departamento de Estado de Puerto Rico fue el escenario de una reunión de gran relevancia para las relaciones entre la isla caribeña y Mallorca. En este encuentro, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, y el cónsul de España en San Juan, Josep Maria Bosch Bessa, trazaron las líneas maestras para la organización de una expedición oficial hacia Sóller prevista para la segunda mitad de este año 2026.

Esta iniciativa, que nace de la colaboración entre el municipio de Lares y la Sociedad de Baleares en Puerto Rico, tiene como objetivo principal homenajear y recuperar los vínculos con los descendientes de los mallorquines que emigraron a “hacer las Américas”.

El proyecto está impulsado originalmente por la directora de la Asociación de Baleares en Puerto Rico, Mary Miranda, y el doctor José Alberty Monroig, quienes buscan transformar esta visita en una especie de feria cultural y económica que sirva de escaparate para ambas tierras. En la reunión de esta semana también participaron figuras clave como el alcalde de Lares, Fabián Arroyo; el presidente de la Asamblea Municipal, Jorge Vélez; y el historiador Joseph Harrison Flores, junto con Adria Alberty en representación de la Sociedad de Baleares. Aunque todavía se considera prematuro fijar una fecha exacta en el calendario, las autoridades prevén que la delegación puertorriqueña podría aterrizar en el valle entre los meses de octubre y noviembre, con la finalidad de consolidar así una gesta histórica que hermane las dos orillas del Atlántico.

Vínculos históricos

Sóller y Puerto Rico mantienen importantes vínculos históricos que aún perviven gracias a la emigración de muchos sollerics a tierras caribeñas. A día de hoy, los descendientes de aquellos emigrantes mantienen vivos sus lazos con el valle a través de sus familias y, por ello, desean reforzarlos impulsando un hermanamiento entre los municipios de Sóller y Lares.