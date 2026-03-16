El PSOE de Santa Margalida insta al Ayuntamiento a reforzar la plantilla para mejorar los servicios

El grupo municipal socialista de Santa Margalida ha registrado un documento de alegaciones a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RLT) del Ayuntamiento con el objetivo de introducir mejoras en la estructura de personal municipal. El documento incluye un total de 19 propuestas que, según los socialistas, buscan "modernizar la administración local y reforzar la atención a la ciudadanía" en los tres núcleos del municipio: la Vila, Can Picafort y Son Serra de Marina.

Desde el PSOE critican la “nula voluntad de diálogo” del alcalde Martí Torres (PP) desde el inicio del proceso y consideran que el documento presentado por el equipo de gobierno evidencia una “falta de visión política”. En este sentido, reprochan al regidor popular que haya afirmado que no ha intervenido en el proceso técnico de elaboración de la RLT. “La RLT debe tener una base técnica, pero el máximo responsable municipal no puede abdicar de su función de diseñar un Ayuntamiento moderno”, señalan desde el grupo socialista.

Entre las propuestas presentadas destacan medidas destinadas a reforzar los servicios sociales y la atención directa a la población. En el ámbito de la salud y el bienestar, los socialistas plantean la creación de dos plazas de psicólogo municipal, una en Can Picafort y otra en la Vila, así como un incremento de trabajadoras familiares para reforzar el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y dar respuesta al aumento de la demanda en todo el municipio.

El documento también incluye la incorporación de nuevos perfiles técnicos especializados para impulsar políticas públicas transversales. En concreto, el PSOE propone crear plazas de técnicos de vivienda, igualdad —adscrito a Alcaldía—, juventud y educación.

Otra de las propuestas se centra en mejorar la atención territorializada. Para ello, los socialistas plantean adscribir personal administrativo permanente en Son Serra de Marina y abrir dependencias municipales algunas tardes, con el objetivo de facilitar la realización de trámites a los vecinos que trabajan por las mañanas.

En materia de cultura y patrimonio, el grupo socialista propone la creación de una plaza de archivero municipal, así como la incorporación de un técnico de patrimonio vinculado al área de urbanismo y la inclusión de la normalización lingüística dentro del área de Cultura.

Además de estas nuevas plazas, el documento plantea establecer un calendario para cubrir los puestos vacantes existentes y la puesta en marcha de un mecanismo de revisión anual de la RLT que permita adaptar la estructura municipal a las necesidades cambiantes del municipio.

Desde el PSOE aseguran que su propuesta no pretende interferir en el trabajo técnico de los profesionales que elaboran el documento, sino aportar la visión política que consideran necesaria. “Nuestra intervención busca mejorar la organización del Ayuntamiento y garantizar que los servicios municipales estén a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Santa Margalida”, señalan.

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Los socialistas esperan ahora que las alegaciones registradas sean trasladadas a la mesa sindical y que puedan incorporarse al documento final con el objetivo de facilitar la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo.