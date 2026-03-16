Pollença homenajea a 47 mujeres bordadoras, "historia viva" del municipio

La iglesia de Monti-sion acogió este pasado domingo el acto solemne de entrega de las Distinciones Clara Hammerl 2026, que en esta edición han sido dedicadas al colectivo de las 'brodadores'. Un total de 47 mujeres recibieron este reconocimiento en un emotivo encuentro que puso en valor su aportación a la historia y la cultura de Pollença. "Son historia viva" del municipio, destaca el Ayuntamiento.

El acto se celebró el 15 de marzo, fecha que coincide con el nacimiento de Clara Hammerl, una mujer emprendedora y luchadora que dejó una profunda impronta en el municipio y cuyo legado sigue muy presente. Las distinciones forman parte de los actos del Mes de la Mujer en Pollença y tienen como objetivo visibilizar colectivos y profesiones desarrolladas por mujeres que, a menudo, no han recibido el reconocimiento social que merecían.

Las distinciones que llevan el nombre de Clara Hammerl (1858-1931), que había sido esposa de Guillem Cifre de Colonya, se crearon en el año 2019. Hammerl es hija adoptiva de la Vila desde 2013 por su labor pedagógica en la Institución Libre de Enseñanza y como directora de una institución financiera nacida para ayudar a las personas más necesitadas (Caixa d'Estalvis de Pollença). El objetivo de la distinción es el de "destacar el trabajo realizado por mujeres o colectivos de mujeres, nacidas o que han vivido en el pueblo".

En esta ocasión, el colectivo de las bordadoras fue elegido por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Pollença para recibir el homenaje, reconociendo así una tradición artesanal muy arraigada en el municipio y el papel que estas mujeres han tenido en la transmisión de conocimientos y en la preservación de una parte importante del patrimonio cultural local.

La ceremonia contó con diversas actuaciones y momentos destacados. La cantante Dana Baker ofreció interpretaciones musicales en directo, mientras que Francesca Palou 'Paiaia' realizó un glosado dedicado a las homenajeadas. Durante el acto también se proyectó un vídeo con testimonios de las bordadoras, elaborado por Xana Valls.

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Posteriormente tuvo lugar la entrega de las distinciones, consistentes en un galardón diseñado por Georgina Gamundí, y la interpretación de una canción a cargo de Jaume Ferrà. El acto se completó con las intervenciones de la concejala de Igualdad, Joana Xamena, y del alcalde de Pollença, Martí March, quienes destacaron la importancia de reconocer el trabajo y la trayectoria de estas mujeres que forman parte de la memoria viva del municipio.