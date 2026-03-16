El obispado estudia un nuevo "proyecto asociativo" para reabrir el oratorio de Sant Miquel de Campanet

El obispado de Mallorca ha anunciado este lunes que está "estudiando" la puesta en marcha de un nuevo "proyecto asociativo" para "ofrecer un buen servicio a la comunidad" en el oratorio de Sant Miquel de Campanet. La Diócesis ofrecerá más información sobre esta iniciativa este próximo domingo 22 de marzo, cuando ha convocado una reunión abierta "a todas las personas interesadas" después de la misa de las 19 horas.

El obispado y la parroquia de Campanet han querido responder este lunes a la campaña iniciada por vecinos de la localidad del Raiguer para solicitar la reapertura del oratorio de Sant Miquel. En concreto, hace unos meses se puso en marcha una recogida de firmas para reivindicar el uso social de esta antigua iglesia de origen medieval como punto de encuentro y centro de actividades socioculturales.

No obstante, ambas instituciones recuerdan que el contrato de cesión entre la Cooperativa local S.I. y la parroquia de Campanet había finalizado ya en el año 2021 sin que llegase a renovarse. Además, añade que la entidad concesionaria (Cooperativa S.I.) "no devolvió las llaves de las instalaciones hasta un año después".

Una imagen del interior del antiguo templo de Campanet. / J. Pons

Asimismo, aseguran que el oratorio de Sant Miquel "no se ha cerrado". Tanto el obispado como la parroquia admiten que no ha permanecido abierto durante "las ocho horas laborales oficiales", pero añaden que "todas las asociaciones, entidades y grupos que han solicitado visitarlo o hacer uso de las casas, del 'donat' o de la explanada han podido hacerlo". Además, "durante este periodo también se han seguido celebrando diversos actos culturales, sociales, religiosos y sacramentales", entre los que cita "matrimonios canónicos".

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La Diócesis garantiza que su "voluntad" es que el oratorio de Sant Miquel "siga estando al servicio de todos, especialmente del pueblo de Campanet, y no de un grupo determinado", en referencia a la cooperativa que había obtenido la concesión, "siempre que se respeten y se cuiden tanto las instalaciones como el entorno".