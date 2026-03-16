Marratxí inicia en abril las obras para cubrir las gradas de los campos de fútbol de Nova Cabana y Son Caulelles-Cata Coll

Las obras para cubrir las gradas del campo de fútbol de Nova Cabana y del campo de Son Caulelles-Cata Coll, en Pòrtol, se iniciarán el próximo mes de abril, tras ser adjudicadas por un importe total de 360.271,24 euros, IVA incluido.

Ambas actuaciones cuentan con un plazo de ejecución de tres meses. En el polideportivo de Nova Cabana, el presupuesto asciende a 151.734,00 euros, IVA incluido, y las obras han sido adjudicadas a la empresa Kolatec.

En Pòrtol

Por su parte, en el campo de Son Caulelles-Cata Coll, en Pòrtol, el presupuesto es de 208.537,24 euros y los trabajos han sido adjudicados a la empresa Secis. Además de cubrir la grada, esta actuación incluirá la eliminación del amianto que todavía existe en una de las paredes de la grada. Asimismo, se corregirán las filtraciones de agua existentes en los vestuarios, situados justo debajo de la grada que será cubierta.