Interceptados dos taxis pirata en Calvià que hacían excursiones programadas por Mallorca

La Policía Local de Calvià interceptó el pasado domingo a dos taxis pirata que hacían transporte de pasajeros sin tener autorización, puesto que ofrecían servicios de entre 30 a 35 euros la hora a través de una aplicación asiática que incluían excursiones programadas por Mallorca. La investigación se inició tras detectar que diversos servicios de transporte de viajeros estaban siendo contratados mediante una aplicación móvil de origen asiático. A raíz de estas informaciones, los agentes desplegaron dispositivos de vigilancia específica para localizar a los infractores.

Intervención de la Policía Local de Calvià. / Aj.

Durante un control realizado el domingo, los agentes de la Unidad de Tráfico localizaron a dos vehículos con clientes que habían solicitado los servicios por la citada plataforma. Las indagaciones policiales permitieron verificar tanto los recorridos como las tarifas aplicadas. Según la información obtenida, los infractores organizaban excursiones programadas por toda la geografía de la isla con precios que oscilaban entre los 30 y 35 euros por hora.

Denuncias

La Policía Local, una vez inmovilizados los vehículos, llevó a cabo las correspondientes denuncias, a partir de la Ley de Transportes Terrestres de Baleares, que serán remitidas a la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern.

El consistorio ha recordado que la prestación de servicios de transporte de viajeros sin la preceptiva licencia es una infracción muy grave, cuyas sanciones económicas pueden oscilar entre los 15.000 y los 25.000 euros.