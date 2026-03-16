Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Requisito CatalánApp EspaiSalutIntento SecuestroSaltos Extremos SerraRafa Nadal MegayatesJosé Tirado
instagramlinkedin

Fornalutx colapsa por los autobuses: la calle Arbona Colom se convierte en un embudo

Los vecinos denuncian que el colapso sistemático de sus accesos debido a la masiva afluencia de autobuses al municipio es "insostenible"

Colapso de autobuses en Fornalutx.

Colapso de autobuses en Fornalutx. / Joan Mora

Joan Mora

Fornalutx

La estampa de tranquilidad que define a Fornalutx se ve alterada por la realidad que los vecinos denuncian como insostenible: el colapso sistemático de sus accesos debido a la masiva afluencia de autobuses al municipio.

El problema se ha hecho hoy más visible cuando un ciudadano ha captado el momento crítico en el que coincidieron hasta cuatro autobuses discrecionales repletos de turistas junto al vehículo de línea del TIB que cubre la ruta desde Sóller. Esta acumulación de vehículos de grandes dimensiones ha provocado la saturación absoluta de la calle Arbona Colom, la única vía de entrada al casco urbano para los vehículos de grandes dimensiones como los autobuses donde hay también el único punto donde pueden realizar la maniobra de giro para abandonar el municipio.

Colapso en Fornalutx.

Colapso en Fornalutx. / Joan Mora

Malestar

La situación no es un hecho aislado, apuntan, sino que se trata de un hecho que se produce periódicamente, un hecho que genera malestar en el municipio de la Serra de Tramuntana.

Noticias relacionadas y más

Las expediciones de autobuses llegan cargados de visitantes, en su mayoría de perfil sénior, que desembarcan en un núcleo urbano que no está diseñado para absorber tal volumen de tráfico. La zona se vuelve caótico cuando la presencia de los autobuses se cruza con el tránsito habitual de los vecinos y el flujo de coches de alquiler conducidos por turistas, convirtiendo esta entrada al pueblo en un embudo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • vehículos
  • turistas
  • Vecinos
  • TIB
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
  2. Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
  3. Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
  4. Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
  5. La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
  6. Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio 'deficiente
  7. “Los payeses dejarán de cultivar la tierra”: los cinco frentes que golpean al campo de Mallorca
  8. Biel Ferragut, alcalde de sa Pobla: “Nos gustaría que alguna empresa local comprara s’Esplet”

El PSOE de Santa Margalida insta al Ayuntamiento a reforzar la plantilla para mejorar los servicios

El PSOE de Santa Margalida insta al Ayuntamiento a reforzar la plantilla para mejorar los servicios

Interceptados dos taxis pirata en Calvià que hacían excursiones programadas por Mallorca

Interceptados dos taxis pirata en Calvià que hacían excursiones programadas por Mallorca

Los empleados públicos de Llucmajor avisan de movilizaciones: “Funcionamos a golpe de inspecciones”

Los empleados públicos de Llucmajor avisan de movilizaciones: “Funcionamos a golpe de inspecciones”

Pollença homenajea a 47 mujeres bordadoras, "historia viva" del municipio

Pollença homenajea a 47 mujeres bordadoras, "historia viva" del municipio

Fornalutx colapsa por los autobuses: la calle Arbona Colom se convierte en un embudo

Fornalutx colapsa por los autobuses: la calle Arbona Colom se convierte en un embudo

El obispado estudia un nuevo "proyecto asociativo" para reabrir el oratorio de Sant Miquel de Campanet

El obispado estudia un nuevo "proyecto asociativo" para reabrir el oratorio de Sant Miquel de Campanet

Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas

Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas

Sa Pobla se vuelca con Oriol: una marea de solidaridad por el síndrome FOXG1

Tracking Pixel Contents