Fornalutx colapsa por los autobuses: la calle Arbona Colom se convierte en un embudo
Los vecinos denuncian que el colapso sistemático de sus accesos debido a la masiva afluencia de autobuses al municipio es "insostenible"
La estampa de tranquilidad que define a Fornalutx se ve alterada por la realidad que los vecinos denuncian como insostenible: el colapso sistemático de sus accesos debido a la masiva afluencia de autobuses al municipio.
El problema se ha hecho hoy más visible cuando un ciudadano ha captado el momento crítico en el que coincidieron hasta cuatro autobuses discrecionales repletos de turistas junto al vehículo de línea del TIB que cubre la ruta desde Sóller. Esta acumulación de vehículos de grandes dimensiones ha provocado la saturación absoluta de la calle Arbona Colom, la única vía de entrada al casco urbano para los vehículos de grandes dimensiones como los autobuses donde hay también el único punto donde pueden realizar la maniobra de giro para abandonar el municipio.
Malestar
La situación no es un hecho aislado, apuntan, sino que se trata de un hecho que se produce periódicamente, un hecho que genera malestar en el municipio de la Serra de Tramuntana.
Las expediciones de autobuses llegan cargados de visitantes, en su mayoría de perfil sénior, que desembarcan en un núcleo urbano que no está diseñado para absorber tal volumen de tráfico. La zona se vuelve caótico cuando la presencia de los autobuses se cruza con el tránsito habitual de los vecinos y el flujo de coches de alquiler conducidos por turistas, convirtiendo esta entrada al pueblo en un embudo.
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