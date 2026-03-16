Calvià rebaja de tres a dos plantas la altura del futuro hotel en el antiguo Casino de Mallorca tras las alegaciones vecinales

El futuro hotel de lujo que se proyecta en el complejo del antiguo Casino de Calvià, en la urbanización Sol de Mallorca, sólo podrá tener un máximo de dos alturas en vez de las tres que contemplaba el planeamiento urbanístico, después de las alegaciones presentadas por los vecinos de la zona.

Éste es el aspecto actual del Casino de Calvià, en estado de abandono y entre grafitis / Juan Luis Iglesias

Así lo establece la modificación puntual número 3/2024 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió adelante de forma inicial en el pleno municipal del mes pasado y que implicará otros cambios en la reordenación prevista en la zona, como la reubicación de la futura zona verde pública más cerca de la avenida principal para garantizar la accesibilidad de los vecinos.

El Casino lleva años en un completo estado de abandono, entre grafitis y suciedad, después de haber vivido su época de esplendor en las décadas de los ochenta y noventa. Gracias a un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la actual propiedad del complejo, prevé nuevos usos turísticos, a cambio de ganar algunos terrenos municipales.

La reordenación completa está pendiente de la aprobación final, pero, de momento, se ha realizado esta modificación que afecta a las alturas del edificios principal, donde se proyecta el alojamiento turístico. En el pleno de febrero, el teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa (PP), explicó que la modificación responde a las alegaciones recibidas ante el planteamiento inicial por parte del Ayuntamiento. Bujosa defendió que el cambio mejorará la integración del futuro establecimiento en el entorno y hará más accesibles los espacios libres públicos para los residentes.

Cala Xada Beach Hotel

La modificación normativa que hará posible la reconversión de los terrenos es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, y la propiedad, que es la entidad Cala Xada Beach Hotel GMBH&Co.KG. Como ya informó este diario, el objetivo de la propiedad pasa por desarrollar en el lugar proyectos como un hotel de lujo, club de playa y clínica privada.

El convenio recuerda que, en la actualidad, el complejo «se encuentra abandonado por el traslado del negocio a Palma en el año 2011». «Su estado de conservación, por este motivo, es deficiente. Sus edificios, construcciones e instalaciones se fueron degradando con el paso de los años», puede leerse en el mencionado acuerdo.

La «reordenación», por usar el concepto que ha empleado el gobierno municipal, establece que los usos que se permitían, como el turístico, en una zona boscosa anexa al Casino se trasladen al antiguo complejo, a fin de que no se edifique en esa área verde. En esta zona se prohibirá la construcción de cualquier tipo de edificación, «a fin de preservar sus valores ambientales y paisajísticos».

El acuerdo establece asimismo que, «si su estado de degradación no lo desaconseja», la intención es mantener el antiguo club de playa que iba acompañado de un funicular para subir y bajar desde el Casino. Actualmente, los restos de la maquinaria que hacía funcionar ese sistema de transporte son aún visibles.

El convenio firmado entre el Ayuntamiento y la propiedad fija también la cesión a la administración municipal de dos solares, de unos 3.500 y 2.300 metros cuadrados, como espacios libres públicos. En uno de esos terrenos se constituirá una plaza pública que se ubicará en la zona central de la urbanización.

Esplendor y ocaso

El Casino Mallorca había abierto en la década de 1970, aprovechando el boom turístico de la isla y, sobre todo, el nuevo contexto normativo tras el final del franquismo. En 1977, en pleno aperturismo, se promulgó la primera Ley del Juego, que legalizaba los casinos, las salas de bingo y las loterías. En ese momento, el Casino era uno de los pocos lugares de juego autorizados en Mallorca y atraía a turistas adinerados.

Con los años, el Casino se consolidó como un lugar de celebración de todo tipo de eventos multitudinarios, desde galas de premios hasta actos de partidos políticos, tanto de la izquierda como de la derecha. Sin embargo, los nuevos tiempos, definidos por la irrupción de las apuestas online, la aparición de numerosos salones de juego y la lejanía respecto a Palma, acabaron jugando en su contra, hasta el cierre definitivo en 2011 y su traslado al centro comercial Porto Pi.