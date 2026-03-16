Binissalem inaugura el nuevo Casal de Joves, un espacio de encuentro para la juventud

El nuevo Casal de Joves de Binissalem hacía ya meses que había empezado a latir con sus primeras actividades, pero la inauguración oficial en el número 23 de la calle Pere Estruch tuvo lugar el pasado viernes. La jornada inaugural estuvo marcada por un ambiente festivo y muy animado, con pasacalles y batucada. Tampoco faltó el tradicional corte de cinta, que en esta ocasión corrió a cargo de José Fernández, exconcejal del Ayuntamiento, quien asistió en representación de don José Luis Sánchez Merlo —exsecretario de Estado en tiempos de Leopoldo Calvo Sotelo—, la persona que hizo la donación gratuita del local al Ayuntamiento con la única condición de que se destinara a servicios sociales o a juventud. En el acto también estuvieron presentes el alcalde, Víctor Martí, así como miembros de la Asamblea de Jóvenes ya constituida.

Tras la apertura oficial, los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones: un espacio de unos 250 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, y en cuya reforma el Ayuntamiento ha invertido más de 300.000 euros. Después tuvieron lugar los parlamentos institucionales y las intervenciones de algunos jóvenes, además del descubrimiento de la placa conmemorativa del casal. Al acto asistieron unas 200 personas, entre ellas varios miembros del grupo de teatro Xamo Xamo, que ofrecieron una pequeña representación, didáctica y reflexiva, sobre uno de los temas que más debate genera actualmente entre los jóvenes: el uso excesivo del móvil. La jornada concluyó con un refrigerio.

El nuevo casal cuenta con dos coordinadoras: Graciel Cabasosa, de 25 años, diplomada en Educación Social por la UIB y con el Grado Superior de Integración Social cursado en el IES Ramon Llull, y Xisca Cañellas García, de 22 años, que también obtuvo el Grado Superior de Integración Social en el mismo centro y que actualmente cursa Derecho en la UIB. Ambas trabajan para la empresa Temps Lliure Projectes, encargada de la gestión del casal.

El espacio está dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años, tiene un aforo de 40 personas y funciona con carnet individual para cada usuario. Además, cada mes se celebra una asamblea juvenil. El casal abre jueves y domingo, de 16.00 a 20.00 horas, y viernes y sábado, de 16.00 a 22.00 horas, mientras que lunes, martes y miércoles permanece cerrado.

Objetivos

Entre los objetivos prioritarios del nuevo equipamiento destaca la voluntad de “fer poble” a través del casal y convertirlo en un auténtico lugar de encuentro para jóvenes de distintas generaciones. Desde la coordinación se subraya la importancia de que, a través de las actividades y debates que allí se organicen, los jóvenes conozcan mejor Binissalem, sus espacios y las posibilidades que ofrece el municipio. En esa misma línea, también se quiere reforzar la integración de los hijos de familias recién llegadas, favoreciendo que se impliquen aún más en la vida social del pueblo y confíen en las propuestas que se impulsan desde el casal.

La programación se orienta especialmente hacia actividades presenciales, alejadas en la medida de lo posible del ocio puramente digital. Por ello, el casal dispone de una amplia oferta de juegos de mesa, además de ping-pong, futbolín y billar, propuestas que, por el momento, han tenido una gran aceptación entre los jóvenes. La intención del equipo es que, si algún usuario pasa demasiado tiempo pendiente del móvil, se le anime a participar en alguna de las actividades organizadas o, simplemente, a conversar y compartir tiempo con los demás.

Precisamente la cuestión de las redes sociales y el uso abusivo de los teléfonos móviles ocupa también un lugar importante dentro de la filosofía del casal. Está previsto organizar charlas de carácter informativo y preventivo para ayudar a los jóvenes a tomar conciencia sobre sus hábitos y a reflexionar sobre si disfrutan más del ocio compartido cara a cara que de una pantalla. En este ámbito, el casal colabora además con la asociación Adolescencia Libre de Móviles, que ya desarrolla actividades sobre esta cuestión en el municipio.

La respuesta de los propios jóvenes no se ha hecho esperar, y ya han comenzado a plantear propuestas de actividades. Entre ellas figuran la creación de murales vinculados al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, así como la organización de torneos de billar, ping-pong y futbolín. También han sugerido impulsar campañas para recaudar fondos para el casal e, incluso, realizar una salida a la Fira del Ram.

Una de las entidades juveniles con mayor presencia en el pueblo es la asociación Joves de Sa Vinya, que mantiene una estrecha colaboración con el casal. De hecho, este colectivo ha sido uno de los principales motores en su puesta en marcha, participando en la elección del mobiliario, la distribución de los espacios y la decoración. Su implicación sigue siendo constante, ya que continúan muy presentes en el día a día del centro y actúan como canal para recoger muchas de las ideas de los jóvenes, que después se trasladan al Ayuntamiento y a los Servicios Sociales con la intención de poner en práctica todas las que sea posible.