Vecinos rechazan la planta de baterías de litio en Santa Maria por su impacto nocivo

Amics de la Vall de Coanegra ha manifestado su rechazo al proyecto de una planta de baterías de litio en una finca rural de Santa Maria del Camí, por su impacto ambiental y paisajístico, por riesgo de contaminación y por suponer un uso improcedente del suelo rústico común ya que debería ubicarse en suelo industrial.

La entidad vecinal ha presentado alegaciones como afectada, manifestando su "rechazo total", en el período de exposición pública del proyecto denominado 'BESS Santa Maria', una planta industrial de almacenamiento energético con baterías de iones de litio que se pretende ubicar en una parcela rústica de 1.541 metros cuadrados.

El área donde está prevista la instalación tiene un alto valor ecológico y su construcción afectará al mosaico agrario y al paisaje tradicional entre los pueblos de Consell y Santa Maria, además de aumentar la fragmentación del territorio agrícola, inducir más procesos de urbanización no planificados y afectar a paisajes de alto valor patrimonial, alegan.

La organización, que forma parte de la 'Plataforma renovables sí, peo así no', añade que la planta de baterías no responde a ningún criterio de idoneidad, seguridad, bajo impacto visual, paisajístico o medioambiental.

No se ha acreditado que se hayan estudiado alternativas de ubicación menos impactantes, como emplazamientos en suelo industrial menos nocivo, a pesar que la ubicación elegida está a menos de 800 metros de dos polígonos industriales.

Los vecinos advierten de que no se han evaluado de forma adecuada los riesgos de fuga de gases o líquidos tóxicos en caso de fallo térmico, algo que "podría generar daños irreparables a la vegetación, el suelo y los acuíferos" de la zona.

En concreto alegan que el proyecto "vulnera el principio de precaución ambiental por el hecho de implementarse en una zona sin uso industrial previo, lo que implica una transformación drástica no autorizada del entorno".

Alertan de que construir esta planta industrial implicaría "un precedente grave de industrialización dispersa en suelo rústico" y una "pérdida irreversible de suelo agrario", contrarios a la Ley de Urbanismo y a las Directrices de Ordenación Territorial.

Según Amics de Vall de Coanegra, el lugar elegido está junto a explotaciones agrícolas y ganaderas activas que sufrirían un perjuicio económico por la pérdida de valor y calidad del producto local.

Rechazan la declaración como proyecto de interés industrial estratégico por parte de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía porque no es de interés público sino "una actividad privada y especulativa con finalidad exclusiva de ánimo de lucro, sin proceso productivo, sin creación de empleo estable y sin integración dentro de la planificación energética local".

Según Amics de la Vall de Coanegra el proyecto no cumple las condiciones legales para ser considerado de interés estratégico, al no ser una instalación de producción de energía renovable, las únicas que la Ley permite excepcionalmente situar en suelo rústico.

Insisten en que implica un uso improcedente del suelo rústico común, que debe destinarse exclusivamente a usos agrícolas, ganaderos o forestales, no es compatible con la calificación urbanística de la zona, ni puede autorizarse sin una Declaración de Interés General y un informe del Consell de Mallorca.

Añaden que vulnera el principio de autonomía local porque usurpa las competencias del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí en planificación urbanística, no está respaldado ni por la Comisión de Gobierno municipal ni por el alcalde y además "contradice la línea política y urbanística municipal".

Una instalación de este tipo compacta el suelo y reduce su capacidad de absorción y de infiltración natural de agua de lluvia, alterando el régimen hídrico y la recarga de acuíferos, además de perjudicar el paisaje, causa contaminación lumínica derivada de la iluminación nocturna de seguridad, que alterará los ciclos biológicos de las especies autóctonas; y contaminación acústica por el ruido de los transformadores, sistemas de refrigeración y ventilación.

La ejecución de esta instalación supone usar materiales contaminantes como el litio y los gases para refrigerar el agua de los ventiladores, advierte también la entidad.

El escrito de alegaciones concluye que la construcción de esta planta de baterías no responde a ninguna planificación territorial, energética y ambiental de transición energética.