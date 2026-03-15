“Los payeses dejarán de cultivar la tierra”: los cinco frentes que golpean al campo de Mallorca

Marzo negro para el sector agrario de Mallorca. El cierre de Agama y de s’Esplet, junto con la escalada de los precios del gasóleo agrícola a causa del conflicto en Oriente Medio, deja muy tocado al sector primario, que atraviesa uno de sus momentos más delicados por la acumulación de problemas que golpean tanto a agricultores como a ganaderos. En estos momentos, el campo mallorquín tiene cinco frentes abiertos que conforman un cóctel que mina la moral del sector: la burocracia y la incertidumbre sobre la PAC, las enfermedades ganaderas, el cierre de industrias tractoras, el encarecimiento de los costes y la parálisis del producto local.

Uno de los principales focos de preocupación es la actual campaña de la PAC, en plena época de siembra y plantación. Así lo desgrana el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Gaià, que critica el aumento de los requisitos administrativos y la obligación de acreditar con más detalle la titularidad de las parcelas. A su juicio, esta carga burocrática está dificultando el acceso a las ayudas y desincentivando el cultivo de determinadas fincas.

Como ejemplo, relata el caso de un joven agricultor cerealista que, al hacer números, ya ha decidido que dejará de sembrar las parcelas que no pueda declarar en la PAC. “Los cereales solo se siembran si tienes una PAC, porque si no, pierdes dinero”, resume. Unió de Pagesos teme que esta situación provoque el abandono de tierras. “Los payeses dejarán de cultivar la tierra y no nos lo podemos permitir”, alerta Gaià.

Unió de Pagesos denuncia el incremento del gasóleo agrícola. / R.F.

Crisis

A esta presión administrativa, continúa, se suman las dos crisis consecutivas de lengua azul que han afectado a los ganaderos, así como la reciente subida del gasóleo, que ha disparado todavía más los costes de producción. Cabe recordar que Unió de Pagesos ha denunciado esta semana que el gasóleo agrícola ha pasado de 0,90 euros a 1,27 euros el litro debido al conflicto en Oriente Medio. Ante este escenario, la organización agraria deja claro que la combinación de estos factores está llevando a muchos profesionales al límite del agotamiento y la desesperación. “La gente está desanimada, la situación es difícil porque son muchos frentes abiertos”.

Otro de los asuntos que pesa sobre el sector es la crisis de Agama. Gaià sostiene que el cierre de esta industria láctea tiene consecuencias que van mucho más allá de una empresa concreta, ya que afecta al conjunto del tejido productivo que hay alrededor de las granjas. Además, alerta de un posible “efecto dominó” sobre otras industrias y explotaciones, especialmente las que producen para otros operadores. “Agama va a cerrar pero los payeses van a continuar. Es un drama. El payés aguanta todos los golpes”.

“El tema del producto local está parado”, alerta Unió de Pagesos. Aunque reconoce el trabajo de la Dirección General de Producto Local en materia de promoción, la organización agraria considera que faltan ambición y medidas estructurales para sostener la producción agraria y ganadera de Mallorca. “Nos conformamos con no tener leche producida en Mallorca”, lamenta Gaià, que vincula esta situación a la falta de “una verdadera visión de país”.

Los payeses cumplen una función clave en la custodia del territorio

En ese sentido, el coordinador de Unió de Pagesos insiste en que el debate no es solo económico, sino también territorial, ambiental y estratégico. Defiende que los payeses cumplen una función clave en la custodia del territorio y en la prevención de incendios, ya que las tierras cultivadas actúan como freno al avance del fuego. También alerta de los riesgos de depender en exceso del exterior para el abastecimiento alimentario en una isla sometida a una fuerte presión turística y expuesta a temporales que pueden interrumpir el transporte marítimo. “Con las cosas climáticas que hemos visto estos años, no sería de extrañar que tuviésemos un temporal que durara una semana. Si en tres días del ‘Gloria’, los supermercados estuvieron vacíos, ¿qué pasaría con un temporal que obligara a tener los puertos cerrados una semana? Algún día tendremos un susto y no es una amenaza”, expone.

“Nos tendremos que sentar y decidir si queremos o no queremos payeses” Joan Gaià — Coordinador de Unió de Pagesos

Por todo ello, la organización reclama una reducción urgente de la burocracia, una negociación seria de la nueva PAC, medidas de apoyo frente al aumento de costes y una apuesta política clara por mantener vivo el sector. “Nos tendremos que sentar y decidir si queremos o no queremos payeses”, resume Gaià. “Y si queremos payeses, la administración deberá asumir que tiene un coste”, añade el coordinador de Unió de Pagesos que advierte de que, sin ese respaldo, la agricultura y la ganadería mallorquinas seguirán perdiendo terreno.