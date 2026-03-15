Calvià potencia su legado cinematográfico: así es la ruta que recorre escenarios de películas reales

El Caló des Monjo, en Cala Fornells, es uno de los pocos rincones costeros de Calvià a salvo del cemento. Un refugio para bañistas que huyen de la saturación. Quizá pocos sepan que, en este punto del litoral de aguas cristalinas y que suele ser frecuentado por nudistas, fue un plató envuelto de suspense y asesinatos. Allí se rodó en el año 1982 Muerte bajo el sol, una película basada en la novela de Agatha Christie, en la que el legendario actor Peter Ustinov encarnaba al detective Hercules Poirot.

Ésta es sólo una de las numerosas producciones cinematográficas, series y videoclips que han aprovechado los escenarios naturales del municipio, por donde han pasado los actores Michael Caine, Candice Bergen, Anthony Quinn (todos ellos en la película 'El Mago'), el director Daniel Monzón ('La Caja Kovak'), Marisol y el Dúo Dinámico ('Búsqueme esa chica'), Arturo Fernández y Elke Sommer ('Bahía de Palma'), Anne Hathaway y Rebel Wilson ('Timadoras compulsivas'), entre otros muchos intérpretes y celebridades.

‘Calvià, Plató de Cine’

El Ayuntamiento quiere aprovechar ese legado cinematográfico para darlo a conocer a la industria y al público en general, y para ello ha lanzado el proyecto de la ruta 'Calvià, Plató de Cine', una iniciativa de carácter turístico, cultural y promocional que ha sido presentada en ferias internacionales y que esta temporada se pondrá en marcha.

El itinerario del celuloide propone recorrer las localizaciones reales de diez producciones cinematográficas y audiovisuales de proyección internacional, identificadas sobre el terreno mediante placas conmemorativas instaladas en cada enclave de rodaje. Cada placa incorpora un código QR geolocalizado que conecta directamente con la web oficial del proyecto.

En la página, el visitante puede ampliar la experiencia accediendo a información detallada de cada producción, anécdotas y curiosidades del rodaje, datos técnicos y contexto histórico, vinculados exactamente a ese lugar de Calvià.

El primer bikini

Entre esos datos anecdóticos, figura el hecho de que, en 1962, la playa de Santa Ponça fue escenario del rodaje de 'Bahía de Palma', con Fernández y Sommer en el elenco principal. La película, que narraba en clave de enredo amoroso las bondades del turismo incipiente, pasó a la historia por un detalle revolucionario para la época. Aquí fue donde la actriz alemana lució, por primera vez en una película española, un bikini.

Una vista aérea de la playa grande de Santa Ponça, uno de los puntos que se incluyen en la ruta / DM

En 'Bahía de Palma' se vio el primer bikini de la historia del cine en España / DM

A través de localizaciones reales, la ruta diseñada por el Ayuntamiento de Calvià realiza un recorrido por el escenario de grandes películas, series internacionales, videoclips globales y campañas de moda.

En el arenal de Santa Ponça, además de la película ya mencionado, se grabó Búsqueme a esa chica (1964). El Caló d’en Monjo, en Cala Fornells, fue escenario del rodaje de 'Muerte bajo el sol' (1982), 'The Mallorca Files' (2023) y 'White Lines' (2020).

En la playa del Mago, se filmó 'El Mago' (1968), y de ahí el nombre actual de este punto del litoral. En Portals Vells, 'The Mallorca Files' (2023) y el videoclip 'Slow Dancing' (2023).

Playa de El Mago, que debe su nombre a la película de Michael Caine / DM

La playa de Illetes fue escenario del rodaje de 'Timadoras compulsivas' (2017), mientras que en Cala Comtessa se rodó en 2022 un anuncio de H&M para la temporada de primavera y verano. Por último, en la finca pública de Galatzó se rodó Maria Enganxa (2024).

Calvià aspira así a seguir el camino iniciado por otros países, que han demostrado que el turismo cinematográfico puede tener un gran potencia. Y ahí está el ejemplo de Nueva Zelanda, que ha aprovechado el tirón de albergar los imponentes escenarios naturales en los que se grabó la trilogía de 'El señor de los anillos'.

Principios del siglo veinte

Pero la historia cinematográfica de Calvià no sólo está formada de grandes títulos, actores y directores. También forman parte de esta historia los esfuerzos vecinales por difundir películas en el municipio.

Así, en 1911, ya existía un cine en el término. Estaba en Calvià vila. Concretamente, en Sa Central, que era una fábrica de electricidad. Sirvió después como local de la banda municipal de música. Gabriel Vidal Salvà llevó el cine hasta el año 1979.

Cuentan las crónicas igualmente que en la pequeña localidad de es Capdellà hubo una sala. Al parecer, estaba en la esquina de la iglesia, en la calle que lleva hacia sa Vinya. El relevo de aquellos espacios lo tomó posteriormente Sa Societat de Calvià vila, que periódicamente acogía proyecciones de cine que con el tiempo acabaron desapareciendo.

Lo que no se llegó a materializar fue la idea de construir en el municipio el primer cine con pantalla circular de España en lo que era el Club de Hielo de Palmanova. El proyecto, del que se habló en la década de los noventa del siglo pasado, seguía el modelo de sala La Géode, existente en París, que era un edificio de unos 30 metros con forma de una inmensa bola en cuyo interior había una pantalla-cúpula que rodeaba al público.

Mirando al futuro

Más allá de esta mirada al pasado, la relación de Calvià con el mundo del cine se proyecta también hacia el futuro. Y, como muestra de ello, Magaluf acogerá los días 24 y 25 de abril un festival de cine inédito centrado en los beneficios y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la industria cinematográfica.

El objetivo del certamen, según ha informado el Ayuntamiento, es «dar visibilidad a los nuevos cineastas y fomentar el debate sobre cómo estas herramientas tecnológicas pueden democratizar la creación audiovisual, potenciar las capacidades de los creadores y abrir oportunidades de distribución».

Según manifiesta Federico Luglio, fundador del festival, «la IA no sustituye la creatividad humana, sino que la potencia y abre nuevas posibilidades narrativas».

El evento reunirá a más de 200 profesionales del sector audiovisual, entre los que sobresale el productor estadounidense Tommy Harper, reconocido por su trabajo habitual con Tim Burton y productor ejecutivo en grandes éxitos de taquilla como 'Top Gun: Maverick', 'Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza', o 'Misión imposible: protocolo fantasma'.

Harper formará parte del jurado que también incluirá a profesionales locales y representantes de productoras de la isla, como Pedro Barbadillo, productor y exdirector de la Mallorca Film Commission, o Mike Day, CEO de Palma Pictures.

El evento, según ha explicado el Consistorio, incluirá la proyección de los cortometrajes seleccionados y la celebración de mesas redondas con especialistas en la materia. Culminará con una entrega de premios al día siguiente en el Nikki Beach.