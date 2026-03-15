Calvià arranca la temporada con playas a dos velocidades: servicios en Peguera y Palmanova, pero no en Magaluf y Santa Ponça

Seis de las principales playas de Calvià han estrenado este domingo sus servicios de temporada, como parte de la apuesta del Ayuntamiento por combatir la estacionalidad turística. Se trata de las tres de Peguera (Palmira, Torà y La Romana) y las tres de Palmanova (es Carregador, Na Nadala y Son Maties). Entre ellas, sin embargo, no están dos de los principales arenales del municipio, los de Magaluf y Santa Ponça.

El Ayuntamiento rescindió el contrato con la empresa adjudicataria (Dahitini Events SL) por las cantidades que adeudaba y todavía no ha tenido tiempo de tramitar una nueva concesión. Como adelantó este diario, el empresario detrás de esta sociedad, que dejó también impagos en Son Servera, obtendrá la explotación del arenal de Ciutat Jardí, en Palma, al ser la única oferta.

Playa en Palmanova con hamacas y sombrillas, este domingo / Juan Luis Iglesias

La empresa adeuda, según ha informado el Consistorio, los cánones de 2024 y 2025, una circunstancia que “provocó que, semanas atrás, se acordara la resolución contractual”. Además, se adoptó, como medida cautelar, la suspensión del contrato. El Ayuntamiento comunicó que ya trabaja para encontrar la “fórmula legal” que permita activar los servicios de hamacas, sombrillas, quiosco y limpieza “a la mayor brevedad posible”.

Este domingo, con un tiempo soleado aunque con temperaturas algo frías, algún que otro bañista se ha acercado hasta los arenales de Palmanova y de Peguera, donde ya se habían dispuesto algunas hamacas y sombrillas. También se podía ver a los primeros clientes de los chiringuitos.

Chiringuito en Palmanova, este domingo / Juan Luis Iglesias

“Las playas no son sólo una pieza imprescindible del turismo, son también un pulmón verde, una zona de encuentro de residentes. Por este motivo, estarán preparadas tanto para el inicio de temporada, que este año llega a principios de abril, como para nuestros vecinos”, manifestó esta semana el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP).

Contrato en Palma

Se da la circunstancia, como ha informado este diario, de que el Ayuntamiento de Palma ha adjudicado la playa de Ciutat Jardí a Spago Mallorca Real Estate, administrada por el empresario que ha dejado importantes impagos no sólo en los casos ya mencionados Calvià, sino también en Son Servera.

Era la única que optó al concurso de este arenal y la mesa de contratación de Cort dio por buena la oferta de 171.600 euros que se compromete a pagar como canon anual durante los próximos cuatro años.

Este licitador, Nicolau Canaves, también se presentó a los concursos para explotar varias playas de Calvià y de Son Servera, aunque con otras empresas.