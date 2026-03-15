Litoral
Calvià arranca la temporada con playas a dos velocidades: servicios en Peguera y Palmanova, pero no en Magaluf y Santa Ponça
Seis arenales del municipio ya cuentan con los servicios de temporada, a la espera de que se añadan los dos arenales afectados por la rescisión del contrato con el adjudicatario por las cantidades que adeudaba al Ayuntamiento
Juan Luis Iglesias
Seis de las principales playas de Calvià han estrenado este domingo sus servicios de temporada, como parte de la apuesta del Ayuntamiento por combatir la estacionalidad turística. Se trata de las tres de Peguera (Palmira, Torà y La Romana) y las tres de Palmanova (es Carregador, Na Nadala y Son Maties). Entre ellas, sin embargo, no están dos de los principales arenales del municipio, los de Magaluf y Santa Ponça.
El Ayuntamiento rescindió el contrato con la empresa adjudicataria (Dahitini Events SL) por las cantidades que adeudaba y todavía no ha tenido tiempo de tramitar una nueva concesión. Como adelantó este diario, el empresario detrás de esta sociedad, que dejó también impagos en Son Servera, obtendrá la explotación del arenal de Ciutat Jardí, en Palma, al ser la única oferta.
La empresa adeuda, según ha informado el Consistorio, los cánones de 2024 y 2025, una circunstancia que “provocó que, semanas atrás, se acordara la resolución contractual”. Además, se adoptó, como medida cautelar, la suspensión del contrato. El Ayuntamiento comunicó que ya trabaja para encontrar la “fórmula legal” que permita activar los servicios de hamacas, sombrillas, quiosco y limpieza “a la mayor brevedad posible”.
Este domingo, con un tiempo soleado aunque con temperaturas algo frías, algún que otro bañista se ha acercado hasta los arenales de Palmanova y de Peguera, donde ya se habían dispuesto algunas hamacas y sombrillas. También se podía ver a los primeros clientes de los chiringuitos.
“Las playas no son sólo una pieza imprescindible del turismo, son también un pulmón verde, una zona de encuentro de residentes. Por este motivo, estarán preparadas tanto para el inicio de temporada, que este año llega a principios de abril, como para nuestros vecinos”, manifestó esta semana el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP).
Contrato en Palma
Se da la circunstancia, como ha informado este diario, de que el Ayuntamiento de Palma ha adjudicado la playa de Ciutat Jardí a Spago Mallorca Real Estate, administrada por el empresario que ha dejado importantes impagos no sólo en los casos ya mencionados Calvià, sino también en Son Servera.
Era la única que optó al concurso de este arenal y la mesa de contratación de Cort dio por buena la oferta de 171.600 euros que se compromete a pagar como canon anual durante los próximos cuatro años.
Este licitador, Nicolau Canaves, también se presentó a los concursos para explotar varias playas de Calvià y de Son Servera, aunque con otras empresas.
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
- Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
- Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
- El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí
- La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
- Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio 'deficiente
- Hoteleros sobre el inicio de temporada en Cala d'Or: “Parece que va incluso mejor que el año pasado”