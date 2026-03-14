El PSOE de sa Pobla culpa al Govern y a la gerencia de s'Esplet del cierre de la cooperativa agrícola

La Agrupación Socialista de sa Pobla lamentó este sábado el anuncio del cierre de S'Esplet, que, en su opinión, llega después de un año "marcado por decisiones políticas y directivas que han sido determinantes en la desaparición del portal de patata del municipio".

En un comunicado, la secretaria general de la Agrupación Socialista de sa Pobla, Xesca Mir, ha señalado que “el Govern de Marga Prohens y la gerencia de S'Esplet son los principales responsables de haber conducido la empresa a una situación insostenible que hoy deja a 19 trabajadores y trabajadoras en la calle”.

Mir ha apuntado que, meses antes de la venta de la empresa, “el director general de Agricultura, Fernando Fernández, decidió desprenderse del 10% de participación que el Govern tenía en S'Esplet a mitad de precio, aplicando una fórmula pensada solo para socios agricultores, una decisión injustificable que debilitó aún más la cooperativa”.

Mir también ha criticado duramente la gestión interna de la empresa: “Es imprescindible que Joan Company, gerente durante 33 años, asuma su responsabilidad. Ha pasado de dirigir una empresa líder en investigación y exportación de patata a dejarla en quiebra y con un ERE”.

En cuanto al papel del Govern, la Agrupación Socialista denuncia la inacción de la conselleria de Agricultura. “El conseller Joan Simonet y el director general Fernando Fernández no han estado al lado del campo, no han aportado soluciones y han actuado guiados por intereses que no representan a sa Marjal ni a sus agricultores”", consideran.

Los socialistas recuerdan que ya expresaron su desacuerdo con la venta de la participación pública y con la decisión de poner a la venta S'Esplet, aunque respetaron la decisión adoptada en asamblea. "Hoy, la realidad es que la empresa acumula una deuda cercana a los cuatro millones de euros y que los rumores sobre posibles compradores han desaparecido completamente", argumentan.

Apoyo a los trabajadores

La Agrupación Socialista de sa Pobla expresa su apoyo a los trabajadores afectados y a las familias agricultoras que, "una vez más, tendrán que buscar alternativas por su cuenta". “Si hoy pueden asegurar su futuro es gracias a su propio esfuerzo, no por la gestión de la dirección de S'Esplet ni por la ayuda del Govern”, ha dicho Mir.