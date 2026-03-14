Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes

La oferta turística complementaria de Sóller ha activado las alarmas ante una bajada significativa en la afluencia de visitantes al núcleo urbano durante las primeras semanas de marzo. Esta preocupación ha sido trasladada por los responsables de establecimientos, que ven con inquietud cómo el flujo de clientes ha disminuido drásticamente en comparación con meses anteriores, señalando directamente la combinación de cambios estructurales en la movilidad y factores meteorológicos adversos. Algunos de estos empresarios que integran la oferta turística complementaria ya contemplan la opción de dar vacaciones al personal cuando apenas hace poco que ha empezado a trabajar, ante la falta de clientela que atender.

Llucia Pizà, representante del clúster empresarial Sóller Bon Dia, ha reconocido este malestar que le han trasladado empresarios del sector y ha explicado que los negocios del centro se están quejando de una pérdida importante de clientela que impacta directamente en su facturación. Según Pizà, la situación podría responder a diversos factores, entre los que destacan la reciente reforma circulatoria, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y el mal tiempo.

La presidenta del clúster se ha hecho eco de las críticas de restauradores que apuntan a la creación de las nuevas zonas verdes de aparcamiento, una medida que, según estos empresarios, dificultaría a los no residentes estacionar en plazas que antes estaban reguladas por la ORA, complicando así el acceso de los visitantes de fuera. Además, Pizà remarca que las condiciones meteorológicas de este mes de marzo, marcado por los días grises y el mal tiempo, han agravado la situación, hasta el punto de que febrero registró mejores cifras de asistencia que las actuales.

Desánimo

En una línea similar se ha expresado Anaïs Perrote, presidenta de la asociación de restauradores de Sóller, quien ha reconocido que existe desánimo entre los empresarios de la zona centro de Sóller. Aunque Perrote prefiere no señalar causas concretas, sí ha puesto de manifiesto que empresarios del sector de la restauración del centro apuntan a la reforma circulatoria. Pero también ha sido clara al recordar que el conjunto de medidas impulsadas por el Ayuntamiento responde a una reivindicación social de los sollerics y que han estado dirigidas a atender estas demandas de la población local, más que a facilitar la llegada de visitantes.

Asimismo, la presidenta de los restauradores ha matizado que este complicado inicio de marzo no es un fenómeno exclusivo del valle, sino que se ha extendido de forma generalizada por toda la isla a causa de la inestabilidad meteorológica.

Ante este escenario de incertidumbre, tanto el clúster empresarial como la asociación de restauradores han hecho un llamamiento a la prudencia. Ambas representantes coinciden en que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas y piden esperar unas semanas para analizar la evolución de la temporada turística y comprobar si las cifras remontan con la llegada de un clima más favorable y la estabilización de los nuevos hábitos de movilidad.