El Ayuntamiento de Calvià y hoteleros de Peguera-Cala Fornells colaboran para ofrecer 370 empleos

El Instituto de Formación y Ocupación de Calvià (IFOC), en colaboración con la Asociación Hotelera de Peguera y Cala Fornells, celebrará el próximo miércoles 18 de marzo la II Edición de la Feria de Empleo de esta localidad. La jornada tendrá lugar en el Casal de Peguera en horario desde las ocho de la mañana a las 14 horas. Se trata de una iniciativa destinada a facilitar el encuentro directo entre empresas del sector turístico y personas en búsqueda de empleo.

En esta segunda edición participarán 14 empresas, que ofrecerán más de 370 puestos de trabajo vinculados principalmente al ámbito hotelero y turístico. Las personas interesadas en encontrar una oportunidad laboral pueden acudir directamente al Casal de Peguera dentro del horario previsto para presentar su candidatura y currículum a las empresas participantes.

Empresas participantes

Entre las empresas participantes en esta segunda feria de empleo se encuentran Grupotel Nilo & Spa, Hotel Vibra Beverly Playa, Hotel Morlans Garden 3*, Hotel Lido Park & Spa, Hapimag Resort, Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa, Allsun Hotels, Hotel Flor Los Almendros, Hotel Gran Fornells Thalasso & Spa 5*, Hotel Cala Fornells, Hotel Valentin Reina Paguera 4*, Aethos Mallorca, Mar Hotels, Cupido Boutique Hotel.

El IFOC inició las jornadas de selección para empresas en el mes de febrero, un programa que se prolongará hasta abril. En total, durante este periodo participarán más de 30 empresas, ofreciendo más de 730 oportunidades laborales en distintos perfiles del sector turístico y de servicios. Las personas interesadas en participar en futuras jornadas o acceder a nuevas ofertas de empleo pueden inscribirse a través de la página web del IFOC, según informa el Consistorio.