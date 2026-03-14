Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Palma Capital CulturaBiciPalmaDestrucción camino CapdeperaProtestas hotel Jamenei en MallorcaCaída visitantes SóllerCambio de tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Empleo en Mallorca

El Ayuntamiento de Calvià y hoteleros de Peguera-Cala Fornells colaboran para ofrecer 370 empleos

El Casal de Peguera acogerá el próximo miércoles una feria de empleo, desde las ocho de la mañana hasta las 14 horas

El Casal de Peguera acogerá la feria el próximo miércoles

El Casal de Peguera acogerá la feria el próximo miércoles

Redacción Part Forana

El Instituto de Formación y Ocupación de Calvià (IFOC), en colaboración con la Asociación Hotelera de Peguera y Cala Fornells, celebrará el próximo miércoles 18 de marzo la II Edición de la Feria de Empleo de esta localidad. La jornada tendrá lugar en el Casal de Peguera en horario desde las ocho de la mañana a las 14 horas. Se trata de una iniciativa destinada a facilitar el encuentro directo entre empresas del sector turístico y personas en búsqueda de empleo.

En esta segunda edición participarán 14 empresas, que ofrecerán más de 370 puestos de trabajo vinculados principalmente al ámbito hotelero y turístico. Las personas interesadas en encontrar una oportunidad laboral pueden acudir directamente al Casal de Peguera dentro del horario previsto para presentar su candidatura y currículum a las empresas participantes.

Empresas participantes

Entre las empresas participantes en esta segunda feria de empleo se encuentran Grupotel Nilo & Spa, Hotel Vibra Beverly Playa, Hotel Morlans Garden 3*, Hotel Lido Park & Spa, Hapimag Resort, Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa, Allsun Hotels, Hotel Flor Los Almendros, Hotel Gran Fornells Thalasso & Spa 5*, Hotel Cala Fornells, Hotel Valentin Reina Paguera 4*, Aethos Mallorca, Mar Hotels, Cupido Boutique Hotel.

Noticias relacionadas y más

El IFOC inició las jornadas de selección para empresas en el mes de febrero, un programa que se prolongará hasta abril. En total, durante este periodo participarán más de 30 empresas, ofreciendo más de 730 oportunidades laborales en distintos perfiles del sector turístico y de servicios. Las personas interesadas en participar en futuras jornadas o acceder a nuevas ofertas de empleo pueden inscribirse a través de la página web del IFOC, según informa el Consistorio.

TEMAS

  • empresas
  • peguera
  • hoteleros
  • Ayuntamiento
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
  2. Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
  3. El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí
  4. La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
  5. Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
  6. Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio 'deficiente
  7. Biel Ferragut, alcalde de sa Pobla: “Nos gustaría que alguna empresa local comprara s’Esplet”
  8. La familia March recurre la orden para quitar la barrera que cierra el paso al camino de sa Costera

El PSOE de sa Pobla culpa al Govern y a la gerencia de s'Esplet del cierre de la cooperativa agrícola

El PSOE de sa Pobla culpa al Govern y a la gerencia de s'Esplet del cierre de la cooperativa agrícola

El Ayuntamiento de Calvià y hoteleros de Peguera-Cala Fornells colaboran para ofrecer 370 empleos

El Ayuntamiento de Calvià y hoteleros de Peguera-Cala Fornells colaboran para ofrecer 370 empleos

Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera

Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera

Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes

Chiringuitos, festivales y ‘food trucks’, bajo la lupa de la seguridad alimentaria en destinos turísticos como Mallorca

Chiringuitos, festivales y ‘food trucks’, bajo la lupa de la seguridad alimentaria en destinos turísticos como Mallorca

Denuncian que los pasajeros tienen que viajar de pie en el bus Palma-Campos del TIB

Denuncian que los pasajeros tienen que viajar de pie en el bus Palma-Campos del TIB

Alaró estrena el reivindicado vial cívico

Alaró estrena el reivindicado vial cívico

Més per Inca afirma que la ordenanza local de memoria democrática será un "muro contra el fascismo"

Més per Inca afirma que la ordenanza local de memoria democrática será un "muro contra el fascismo"
Tracking Pixel Contents