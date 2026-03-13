Medio Ambiente
El proyecto RestaurAlcúdia culmina la recuperación ecológica de los humedales de Alcúdia
La iniciativa ha puesto en marcha diferentes medidas para favorecer las condiciones ambientales en Maristany y el Estany des Ponts
El proyecto RestaurAlcúdia fue clausurado este jueves por la tarde de forma oficial después de tres años en los que se han desarrollado diferentes proyectos para proteger y mejorar los humedales del municipio de Alcúdia. El acto contó con la presencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, acompañado por los directores generales Xima Ferrer y Joan Cafalat, además de las autoridades municipales presididas por la alcaldesa Fina Linares y otros cargos.
El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Alcúdia, WWF y la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha trabajado durante más de tres años en la recuperación de los humedales de Maristany y del Estany des Ponts, con el objetivo de mejorar su estado ecológico y favorecer la biodiversidad de este enclave natural del norte de Mallorca. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
Para poder ejecutar las actuaciones previstas en el proyecto fue necesaria la tramitación de diferentes concesiones y autorizaciones relacionadas con la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y con la ejecución de intervenciones ambientales en la zona, expedientes que fueron resueltos por la Dirección General de Costas y Litoral de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.
Estas resoluciones han permitido llevar a cabo distintas actuaciones de mejora y protección de los humedales. Entre ellas, la instalación de cerramientos y señalización para proteger la zona húmeda del estanque de Maristany y ordenar los accesos, así como la ejecución de intervenciones ambientales en los estanques de Maristany y des Ponts.
Asimismo, se han podido desarrollar medidas destinadas a favorecer la fauna y, especialmente, la avifauna, como la creación de pequeñas islas en el estanque de Maristany y la instalación de elementos como apoyos para aves, islas flotantes y sistemas de anclaje en el estanque des Ponts, con el objetivo de mejorar las condiciones de hábitat para diferentes especies asociadas a estos ecosistemas.
El acto, celebrado en Can Ramis (Alcúdia), reunió a las entidades, instituciones y personas que han participado en esta iniciativa, que ha permitido recuperar un espacio natural clave para la conectividad ecológica y la biodiversidad de la bahía de Alcúdia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
- El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí
- La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio 'deficiente
- Biel Ferragut, alcalde de sa Pobla: “Nos gustaría que alguna empresa local comprara s’Esplet”
- La familia March recurre la orden para quitar la barrera que cierra el paso al camino de sa Costera
- Sóller multará con 200 euros por entrar sin permiso en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de abril