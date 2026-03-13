Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El proyecto RestaurAlcúdia culmina la recuperación ecológica de los humedales de Alcúdia

La iniciativa ha puesto en marcha diferentes medidas para favorecer las condiciones ambientales en Maristany y el Estany des Ponts

Imagen de las autoridades que presidieron el acto de clausura, ayer jueves en Can Ramis de Alcúdia.

Imagen de las autoridades que presidieron el acto de clausura, ayer jueves en Can Ramis de Alcúdia. / Caib

Redacción Part Forana

Alcúdia

El proyecto RestaurAlcúdia fue clausurado este jueves por la tarde de forma oficial después de tres años en los que se han desarrollado diferentes proyectos para proteger y mejorar los humedales del municipio de Alcúdia. El acto contó con la presencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, acompañado por los directores generales Xima Ferrer y Joan Cafalat, además de las autoridades municipales presididas por la alcaldesa Fina Linares y otros cargos.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Alcúdia, WWF y la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha trabajado durante más de tres años en la recuperación de los humedales de Maristany y del Estany des Ponts, con el objetivo de mejorar su estado ecológico y favorecer la biodiversidad de este enclave natural del norte de Mallorca. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Para poder ejecutar las actuaciones previstas en el proyecto fue necesaria la tramitación de diferentes concesiones y autorizaciones relacionadas con la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y con la ejecución de intervenciones ambientales en la zona, expedientes que fueron resueltos por la Dirección General de Costas y Litoral de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Una imagen del acto celebrado este pasado jueves en Alcúdia.

Una imagen del acto celebrado este pasado jueves en Alcúdia. / Caib

Estas resoluciones han permitido llevar a cabo distintas actuaciones de mejora y protección de los humedales. Entre ellas, la instalación de cerramientos y señalización para proteger la zona húmeda del estanque de Maristany y ordenar los accesos, así como la ejecución de intervenciones ambientales en los estanques de Maristany y des Ponts.

Asimismo, se han podido desarrollar medidas destinadas a favorecer la fauna y, especialmente, la avifauna, como la creación de pequeñas islas en el estanque de Maristany y la instalación de elementos como apoyos para aves, islas flotantes y sistemas de anclaje en el estanque des Ponts, con el objetivo de mejorar las condiciones de hábitat para diferentes especies asociadas a estos ecosistemas.

El acto, celebrado en Can Ramis (Alcúdia), reunió a las entidades, instituciones y personas que han participado en esta iniciativa, que ha permitido recuperar un espacio natural clave para la conectividad ecológica y la biodiversidad de la bahía de Alcúdia.

