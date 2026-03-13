Més per Inca afirma que la ordenanza local de memoria democrática será un "muro contra el fascismo"

Més per Inca destaca este viernes en una nota que la ordenanza municipal de memoria democrática será un "muro contra el fascismo" ante la derogación de la ley balear por parte de PP y Vox. La formación ecosoberanista considera que esta decisión representa un "retroceso democrático" y "un ataque a la dignidad de las víctimas de la represión franquista".

Ante este escenario, Més per Inca ha reivindicado el papel de la ordenanza municipal aprobada en Inca, impulsada por la misma formación, como una "herramienta clave para seguir defendiendo los valores democráticos".

Esta normativa establece el marco de actuación del Ayuntamiento para reconocer y reparar a las víctimas del franquismo, retirar simbología de la dictadura, preservar los espacios de memoria y promover actividades educativas y de divulgación histórica". También ha permitido la creación del Consell Municipal de Memòria Democràtica, "un órgano pionero en Balears que cuenta con la participación de entidades memorialistas y sociales".

Según Més per Inca, en un momento en el que las instituciones autonómicas dan pasos atrás en materia de memoria democrática, "los ayuntamientos deben asumir la responsabilidad de defender los derechos humanos, la verdad histórica y la dignidad de las víctimas".

Una imagen de la manifestación contra la derogación de la ley autonómica. / Més per Inca

En este sentido, la portavoz de la formación y regidora de Memoria Democrática, Alice Weber, asegura que "en Inca la memoria democrática será un muro contra el fascismo y contra el olvido".

Weber, ha añadido que "la ciudad continuará liderando las políticas de memoria a pesar del retroceso institucional en el ámbito autonómico". “Con la derogación de la ley balear, el Govern y la derecha han decidido mirar hacia otro lado frente al pasado. En Inca, en cambio, hacemos justo lo contrario: defendemos la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas”, ha afirmado.

Weber ha recordado que la ordenanza municipal, impulsada por Més, “no es sólo uno instrumento administrativo, sino un compromiso político y moral con la democracia.”

Noticias relacionadas

Por último, la concejala ha reivindicado el papel de los ayuntamientos como primera línea en la defensa de los valores democráticos: “Cuando otras instituciones retroceden, los municipios deben dar un paso adelante. Inca no olvidará".