MÉS acusa al PP de “populismo” al declarar 'persona non grata' al Grupo Damm en Campos

MÉS ha expresado su “apoyo firme e incondicional” a las vaquerías de Campos y al conjunto del sector ganadero, al que considera esencial para la economía local, la conservación del paisaje y el futuro del territorio. Sin embargo, tras conocerse la propuesta del PP de elevar al pleno del Ayuntamiento de Campos la declaración del Grupo Damm como persona non grata, la formación ecosobiranista ha cargado contra los populares a los que acusa de haber protagonizado un “nuevo ejercicio de populismo y demagogia” mediante un gesto que califica de “puramente simbólico” y sin utilidad real para ganaderos y agricultores.

Desde MÉS per Campos consideran que este tipo de actos son una simple escenificación política “de cara a la galería” y reprochan al Partido Popular que no impulse medidas efectivas para ayudar al sector primario. “El campo no necesita fotos ni gestos vacíos; necesita políticas públicas que ayuden de verdad a los ganaderos”, señalan.

La formación también subraya lo que considera una contradicción en la postura del PP, al recordar que, según han denunciado los propios trabajadores del sector, el conseller de Agricultura del Govern lleva meses sin recibir a los representantes de AGAMA. Para MÉS per Campos, esta situación pone de manifiesto la distancia entre “la propaganda del Partido Popular” y la realidad que vive el sector.

Propuestas

En este contexto, MÉS per Campos defiende que respaldar al sector primario implica presentar propuestas y tomar decisiones concretas que beneficien realmente al campo. En esta línea, la formación recuerda que el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, propuso incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para destinar más recursos al sector primario y al secundario. Según explican, esta iniciativa plantea aprovechar parte de los ingresos generados por el turismo para reforzar tanto el campo como la industria, con el objetivo de diversificar la economía y ofrecer un apoyo efectivo a los sectores productivos de Baleares.

MÉS per Campos lamenta que, mientras el PP recurre a “gestos simbólicos” y declaraciones grandilocuentes, vote en contra de propuestas concretas destinadas a ayudar al campo.