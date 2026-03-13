“No nos jubilaremos siendo payeses”: el cierre de s’Esplet agrava la crisis de la patata en sa Pobla

El cierre del portal exportador de patata s’Esplet simboliza el fin de una era para el sector agrícola de Sa Pobla, donde durante décadas la patata fue uno de los principales motores económicos. Para los agricultores, sin embargo, este cierre no es el detonante de la crisis: es solo el reflejo de un panorama que lleva años deteriorándose.

Hoy, varios payeses han reducido sus cultivos o incluso han abandonado la siembra. «No nos jubilaremos siendo payeses, no sé de qué, no sé qué haremos, pero de payeses con este panorama no será», explica un agricultor que ha mermado sus hectáreas dedicadas a la patata de exportación.

Un campo de patatas con las instalaciones de s'Esplet de fondo. / Tonina Crespí

La sociedad agraria cesará su actividad en las próximas semanas, marcando el cierre definitivo de un proyecto que durante años fue clave para la exportación de la patata poblera. Antiguos socios recuerdan que cuando se puso en marcha la cooperativa, el panorama agrícola era muy distinto. «Éramos muchos agricultores en activo; hoy, la mayoría están jubilados y los jóvenes no han seguido», comenta un productor que formó parte de la entidad. La disminución de productores dificultó mantener la capacidad de comercialización y la actividad exportadora que durante décadas caracterizó a Sa Pobla. Al malestar estructural, reconocen, se suman tensiones internas que han ido deteriorando la relación entre los miembros y generando un clima de desconfianza.

Más allá de la pérdida de agricultores, el cultivo de patata enfrenta problemas históricos que complican su rentabilidad. Plagas como el nematodo, fenómenos meteorológicos adversos que dañan cosechas y restricciones en productos fitosanitarios han aumentado la incertidumbre, convirtiendo la siembra en una actividad cada vez más arriesgada.

«Da la sensación de que quieren que desaparezcamos»

La falta de apoyo institucional también pesa sobre los agricultores. Tras reuniones con la conselleria de Agricultura, muchos aseguran no haber recibido propuestas ni seguimiento, aumentando la sensación de abandono.

Vista de un campo de patatas en sa Pobla. / Tonina Crespí

Los agricultores no ven futuro para la exportación

Entre los agricultores el desánimo es profundo. Muchos reconocen que, aunque continúan trabajando en las explotaciones familiares, han disminuido la producción y todo apunta a que no continuarán en el campo. «Da la sensación de que quieren que desaparezcamos», comenta un agricultor. «Plagas, fenómenos meteorológicos, precios bajos al llevar el género al almacén… es un abuso».

El cierre de s’Esplet se percibe como un síntoma más del abandono del sector, reforzando la decisión de que los jóvenes agricultores se busquen otros horizontes profesionales fuera de la agricultura. El envejecimiento de los agricultores, la falta de relevo generacional, la falta de apoyo institucional y las dificultades del cultivo, han transformado el panorama y la imagen de esta localidad al Norte de Mallorca, que al salir se la conoce como el pueblo de las patatas. El cierre de s’Esplet marca el final de una etapa histórica, y de aquel paisaje agrícola de sa Pobla, que hoy en día refleja un futuro más incierto que nunca.