Un escenario con actores de bajo nivel

Todos los portavoces políticos y vecinales vienen a coincidir en que el nuevo informe del Centro Balear de Biología Aplicada plantea un «nuevo escenario» en relación al trazado que debe seguir el segundo cable eléctrico para alcanzar Alcúdia. Este es el recurso verbal de coincidencia utilizado para destapar lo mal que han ido los ensayos de una obra que, según desvelan los hechos, no cuenta con actores de nivel a la altura de la infraestructura en cuestión y su impacto. Si ahora, cuando el proyecto a través de la bahía de Pollença ya ha superado la fase de exposición pública, es conveniente reabrir el debate y convocar nuevos encuentros informativos, significa, cuando menos, que las cosas se han hecho de forma opaca, sin elementos de valoración suficiente y que han prevalecido unos intereses sobre otros.

Todos saben que no hay solución óptima. Por tanto, el cable que la Mallorca insaciable y saturada exige, en el mejor de los supuestos, dejará cicatrices colectivas de resignación sobre un territorio ya magullado y aún expuesto a surcos interpretable de futuro trazado ferroviario.

Los actores del «nuevo escenario» del segundo cable eléctrico tienen tan pocas tablas que nadie está dispuesto a asumir el papel de malo de la película. Por este motivo la alcaldesa Fina Linares se apresura a recordar que las competencias en liza se alejan del ámbito municipal. En la misma línea hay que situar el «pragmatismo» de Antoni Viver de ANACA, revestido de «tercer criterio».

Dado que el Ayuntamiento, actual y precedente, no ha sabido exigir luz y taquígrafos en el momento oportuno y que la administración autonómica se ha amparado en la ambigüedad, el ministerio de Transición Ecológica o, mejor aún, Red Eléctrica, ha podido montar su peculiar teatro de marionetas con unos hilos que, según todos los indicios, dejan el segundo cable eléctrico en la bahía de Pollença de forma irreversible. El consenso permanece imposible. Quien más quien menos, se mueve a conveniencia para quedar salpicado lo menos posible.