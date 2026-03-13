Denuncian que los pasajeros tienen que viajar de pie en el bus Palma-Campos del TIB

Todavía no es verano y la saturación en el transporte público de Mallorca, especialmente en algunas líneas de autobús que unen Palma con los pueblos, ya es la tónica habitual. O, de hecho, no ha dejado de serlo.

Las denuncias por la saturación en el transporte interurbano (TIB) de la isla son habituales desde hace años, con críticas recurrentes sobre falta de frecuencias y vehículos. Una de las últimas denuncias se produjo hace pocas semanas en la línea Palma-Sóller.

Ahora en la Palma-Campos

A esta se ha unido en los últimos días una denuncia sobre otra de la rutas interurbanas, la Palma-Campos. La cuenta Mallorca Viral ha publicado un vídeo, compartido también en otras cuentas, en el que se aprecia un claro exceso de ocupación en el autobús durante un trayecto.

Muchos pasajeros han expresado su indignación por una situación calificada como “vergonzosa”, que además entraña un claro peligro para las personas que viajan en el autobús.